„Citadele“ šiemet uždirbo 21,4 mln. Eur pelno, pajamos augo 8%

Padalinį Lietuvoje turintis Latvijos bankas „Citadele“ pranešė, kad grynasis veiklos Baltijos šalyse pelnas per pirmuosius šešis 2022 metų mėnesius siekė 21,4 mln. Eur, o antrąjį ketvirtį – 9,3 mln. Eur.

Pirmą pusmetį banko grynosios pajamos siekė 79,6 mln. Eur ir buvo 8% didesnės nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Antrą metų ketvirtį grynosios pajamos, palyginti su atitinkamu laikotarpiu pernai, didėjo 4% ir siekė 40,3 mln. Eur.

Per sausį-birželį bankas „Citadele“ privatiems Baltijos šalių klientams, smulkiojo ir vidutinio bei stambiojo verslo įmonėms Baltijos šalyse suteikė 17% daugiau negu tuo pačiu metu pernai – 646 mln. Eur naujų paskolų.

Antrą metų ketvirtį išduota 349 mln. Eur paskolų – 17% daugiau nei ankstesnį ketvirtį.

Bendras banko paskolų portfelis pasiekė 2,895 mlrd. Eur ir buvo 7% didesnis nei praėjusių metų pabaigoje.

„Klientų skaičius pasiekė rekordinius 368.000 ir buvo 5% didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, pasitikėjimas. Be to, klientai vis labiau vertina mūsų skaitmeninių sprendimų pranašumus, pavyzdžiui, banko mobiliosios programėlės naudotojų skaičius per metus išaugo 36% ir pasiekė 220.000“, – pranešime sako banko generalinis direktorius Johanas Åkerblomas.

Pasak banko, aktyvių banko klientų birželio pabaigoje siekė 368.000 – buvo 5% didesnis nei prieš metus.

75% „Citadele“ akcijų valdo JAV fondo „Ripplewood Holdings“ vadovaujama tarptautinių investuotojų grupė, 25% – Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas.

