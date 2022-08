Saudo Arabijos naftos eksportas liepą – didžiausias per dvejus metus

Fayez Nureldine (AFP / „Scanpix“) nuotr.

Naftos eksportas iš Saudo Arabijos praėjusį mėnesį siekė 7,5 mln. barelių per parą ir buvo didžiausias per mėnesį nuo 2020-ųjų balandžio, skelbia agentūra „Bloomberg“, remdamasi tanklaivių stebėjimo duomenimis.

Birželį Persijos įlankos karalystė vidutiniškai per parą eksportavo 6,6 mln. barelių naftos, o tai reiškia, kad ji pasiūlą tarptautinei rinkai per mėnesį padidino 13,6%.

Anot „Bloomberg“, liepą naftos tiekimas iš Saudo Arabijos į Kiniją – pagrindinę rinką – išaugo iki 1,65 mln. barelių per parą, o siuntos į Indiją pirmąkart nuo 2020 metų balandžio viršijo 1 mln. barelių per parą.

Tuo tarpu eksportas į Japoniją per mėnesį sumenko 18%, iki 903.000 barelių per parą, į JAV – 11%, iki 371.000 barelių per parą.

Saudo Arabija turi bene didžiausius naftos išteklius pasaulyje, laikoma OPEC valstybių narių lydere.

