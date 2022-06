Rizikos draudimo fondai ruošiasi tolesniems išsipardavimams

Michael M. Santiago („Getty Images“ / AFP / „Scanpix“) nuotr.

Rizikos draudimo fondų statymai indikuoja, kad jų valdytojai ruošiasi tolesniems nuosmukiams rinkose, kurios jau ir taip taikosi užfiksuoti vieną prasčiausių pusmečių per dešimtmečius.

Birželio viduryje skirtumas (net exposure - angl.) tarp JAV rizikos draudimo fondų užsiimtų ilgų pozicijų (kuriomis tikimasi brangimo) ir trumpų pozicijų (kuriomis tikimasi pigimo) akcijų rinkose buvo mažiausias nuo pat 2010 m., rodo „Morgan Stanley“ analizė, kurią cituoja „Financial Times“.

Savo ruožtu Europos ir Azijos rizikos draudimo fondų ilgų ir trumpų pozicijų skirtumas buvo mažiausias per pastaruosius metus.

Tai indikuoja, kad bendrai rizikos draudimo fondų valdytojai tebesilaiko atsargiai, o nemažai jų yra pastatę už tolesnį akcijų pigimą. Toks rizikos draudimo fondų pozicionavimasis vyksta nepaisant to, kad akcijų rinkoms šių metų pirmasis pusmetis yra vienas prasčiausių per dešimtmečius. JAV akcijų indeksas S&P 500 šiemet jau yra nukritęs beveik 18%, Europos akcijų regioninis indeksas STOXX 600 – per 14%.

Kaip jau buvo skelbta, „Bridgewater Associates“, didžiausias rizikos fondų valdytojas pasaulyje, yra užsiėmęs itin stambią trumpą poziciją Europos akcijų atžvilgiu.

