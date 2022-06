Prieš FED posėdį – kalbos apie stačiausią palūkanų kėlimą nuo 1994 m.

Jonathano Ernsto („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Po prognozes aplenkusių JAV infliacijos duomenų rinkoje stiprėja balsai, kad šią savaitę FED pakels palūkanas išsyk 75 baziniais punktais.

Pagrindiniai Volstrito bankai sparčiai koreguoja prognozes dėl FED palūkanų kėlimo šią savaitę.

Ekonomistai iš „Goldman Sachs“, „JP Morgan“, „Jefferies“, taip pat „Barclays“ bei „Nomura“ pastarosiomis dienomis atnaujino spėjimus, kuriuose dabar laukia, kad trečiadienį, po dviejų dienų posėdžio, FED pakels palūkanas išsyk 75 baziniais punktais.

„Vos ne su kiekviena diena yra keliamos galimos FED palūkanų normos metų gale. Jei, pavyzdžiui, „JP Morgan“ penktadienį prognozavo 175 bazinių punktų pasikeitimą metų pabaigoje, tai jau vakar 200 bazinių punktų pakėlimus iki metų galo. Vis dėlto, nors ir infliacijos rodikliai buvo didesni nei tikėtasi, tačiau pagrindinė infliacija (angl. core inflation) jau stabilizuojasi. Tikėtina, rinka per jautriai sureagavo. Be to, pagal apklausas rinkos dalyviai vis dar pasitiki FED, kad jiems pavyks suvaldyti esamą situaciją. Rinkos dalyviai atsižvelgs ne tik į palūkanų sprendimą, bet ir komentarus po susirinkimo“, – VŽ sako Regimantas Valentonis, „INVL Asset Management“ obligacijų komandos vadovas.

Dar neseniai Jerome‘as Powellas, FED valdybos pirmininkas, užsiminė, kad labiausiai tikėtinas būtų 50 bazinių punktų dydžio palūkanų kėlimas tiek birželį, tiek liepą, su sąlyga, kad ekonominiai duomenys atitiks prognozes.

Jeigu atnaujintos rinkos prognozės pasitvirtins, tai bus didžiausias palūkanų kėlimo žingsnis nuo pat 1994 m.

Tikėtis spartaus palūkanų kėlimo rinkos dalyvius verčia penktadienį pasirodę infliacijos duomenys, pranokę prognozes ir pademonstravę, kad lauktasis kainų augimo pikas vis nusikelia į ateitį. Kaip jau pranešta, gegužę metinė infliacija JAV siekė 8,6% ir pranoko lūkesčius dėl 8,3%. JAV kainų augimas – sparčiausias nuo 1981 m.

