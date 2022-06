EBPO sumažino pasaulio BVP augimo 2022-aisiais prognozę iki 3%

Ryu Seung-Il („Zuma Wire“ / „Scanpix“) nuotr.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) sumažino pasaulio ekonomikos augimo 2022 metais prognozę nuo 4,5% iki 3%, tuo tarpu infliacijos – padidino dukart iki apytikriai 9%.

Ankstesnės prognozės skelbtos pernai gruodį.

„Visame pasaulyje fiksuojama aukšta infliacija mažina gyventojų realiąsias pajamas, smukdo namų ūkių gyvenimo lygį, o dėl to mažėja vartojimas. Be to, netikrumas stabdo verslo investicijas ir kelia grėsmę, kad ateinančiais metais pasiūla sumažės“, – teigiama EBPO apžvalgoje.

Joje pažymima, jog karinis konfliktas tarp Rusijos ir Ukrainos, kurios yra labai svarbios eksportuotojos, smarkiai kilstelėjo energijos išteklių ir maisto produktų kainas, todėl daugelio žmonių visame pasaulyje gyvenimas tapo daug sunkesnis. Nuo šio konflikto eigos priklausys, kiek sulėtės pasaulio ekonomikos augimas ir kokį lygį pasieks infliacija, tačiau akivaizdu, kad labiausiai nukentės skurdžiausios šalys.

„Europa stengiasi atsikratyti rusiškų energijos išteklių, tačiau apsirūpinimą jais iš alternatyvių šaltinių veikiausiai nebus lengva greitai padidinti, tad kyla tolesnio kainų augimo ar net deficito rizikos“, – perspėja organizacija.

EBPO naujausiais vertinimais, kitąmet pasaulio bendrasis vidaus produktas turėtų padidėti 2,8%.

1961 metais įkurta EBPO dabar vienija 37 labiausiai išsivysčiusias pasaulio valstybes, tarp kurių yra ir Lietuva.

