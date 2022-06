„Morgan Stanley“ vadovas: finansų rinkose prasideda „fundamentalus pokytis“

Russello Boyce („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Pasaulio akcijų rinkose prasideda „fundamentalus pokytis“ po beveik 15 metų trukusio periodo, pasižymėjusio žemomis palūkanų normomis ir pigiu skolinimusi.

Tokią mintį finansų konferencijoje Niujorke išdėstė Tedas Pickas, vienas „Morgan Stanley“ prezidentų.

Anot jo, dabartinės sąlygos finansų rinkose formavosi po 2008 m. finansų krizės. T. Pickas tikina, kad naujai sistemai susiformuoti prireiks „12, 18, 24 mėnesių“.

„Tai išskirtinis momentas. Mes sulaukėme pirmos pandemijos per 100 metų. Turime pirmą invaziją Europoje per 75 metus. Ir turime infliaciją visame pasaulyje pirmą kartą per 40 metų, – banko vadovą cituoja CNBC. – Kai pažiūri į kombinaciją, pandemijos, karo, infliacijos sankirtą, tai signalizuoja apie paradigmos pokytį, 15 metų trukusių finansinių represijų pabaigą ir naują erą.“

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Šį mėnesį finansų pasaulio milžinai suka ratus per televizijų ekranus ir finansų konferencijas, nešdami niūrias naujienas jų dalyviams.

Larry Finkas, didžiausios turto valdymo grupės pasaulyje „BlackRock“ CEO, tiki, kad padidėjusi infliacija išliks dar kelerius metus, lemiama pirmiausia sutraukytų pasaulinių tiekimo grandinių.

„Ji buvo užaštrinta COVID-19 ir karantinų įvairiose pasaulio vietose. Ji labiau lemiama pasiūlos“, – interviu „Bloomberg“ televizijai sakė L. Finkas.

Kadangi aukšta infliacija yra nulemta pasiūlos veiksnių, centriniai bankai, labiau galintys paveikti paklausos pusę, neturi daug priemonių suvaldyti kainų augimui. Be to, infliacinį spaudimą papildomai sudarys ir pasaulio pastangos pereiti prie žalesnės energijos, teigia „BlackRock“ CEO.

Tuo tarpu Jamie Dimonas, „JPMorgan“ vadovas, pareiškė, kad link pasaulio ekonomikos artėja audra.

„Tas uraganas yra čia pat ir artėja link mūsų. Nežinome, ar jis bus nedidelis, ar kaip superaudra Sandy. Geriau jau ruoškitės“, – konferencijoje trečiadienio vakarą auditorijai kalbėjo J. Dimonas.

J. Dimoną labiausiai neramina griežtėjanti pinigų politika – FED netik pradėjo kelti palūkanas, tačiau birželį startavo ir FED balanso mažinimas. Jau nuo rugsėjo į FED į obligacijų rinką nebereinvestuos po 95 mlrd. USD.

Russello Boyce („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.