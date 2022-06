Startuolis „Trade Republic“ pritraukė 250 mln. Eur, plėsis Europoje

(„Imago-images“ / „Scanpix“) nuotr.

Akcijų, ETF fondų ir kriptovaliutų prekybos startuolis „Trade Republic“ pritraukė 250 mln. Eur investiciją, kurią ketina panaudoti plėtrai Europos šalyse.

C serijos raunde, per kurį be tokių vardų kaip „Sequoia“ investavo ir Ontarijo mokytojų pensijų fondas, „Trade Republic“ įvertintas 5 mlrd. Eur (post-money). Naujausia investicija yra tęsinys C serijos raundo, vykusio pernai gegužę, kai startuolis buvo įvertintas 4,4 mlrd. Eur (post-money).

„Trade Republic“ pavyko pritraukti investicijų ir pasididinti įvertį sudėtingomis kapitalo rinkose sąlygomis, kurios viso pasaulio mastu neigiamai atsiliepia startuolių galimybėms gauti finansavimo.

„Tai, kad esamomis rinkos sąlygomis mūsų įvertis pagerėjo, yra mūsų pastarųjų 12 mėnesių progreso ir didelio potencialo įrodymas“, – pranešime teigia Christianas Heckeris, vienas „Trade Republic“ įkūrėjų.

Buvusio bankininko iš „Merrill Lynch“ 2015 m. Berlyne įkurtas startuolis siūlo nemokamai arba žemais kaštais prekiauti akcijomis, ETF fondais, kriptovaliutiomis ir kitomis finansinėmis priemonėmis. Šiuo metu „Trade Republic“ veikia Vokietijos, Austrijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Italijos ir Ispanijos rinkose.

C. Heckeris „Bloomberg“ teigė, kad pritrauktos lėšos bus panaudotos ne tik plečiantis sparčiausiai augančiose iš esamų rinkų, bet ir einant į kitas rinkas per ateinančius metus.

(„Imago-images“ / „Scanpix“) nuotr.