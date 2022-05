Rusijos naftos gavyba smunka, „Rosneft“ nukentėjo labiausiai

Sergejaus Krapuchino („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Rusijos autokrato Vladimiro Putino bičiulio Igorio Sečino vadovaujama „Rosneft“ ir jos antrinių bendrovių naftos gavyba nuo Rusijos karo Ukrainoje pradžios nukentėjo neproporcingai smarkiai.

Apie tai, remdamasi šalies Energetikos ministerijos duomenimis, praneša naujienų agentūra „Bloomberg“.

Įprastai bendrovė išgauna apie 1/3 Rusijos naftos, o dabar „Rosneft“ gavyba smuko 2/3.

„Bendrovė galimai labiausiai nukentėjo dėl pastarųjų tarptautinių sankcijų raundų, – teigia Viktoras Katona, duomenų analizės bendrovės „Kpler“ sieringos naftos analizės vadovas. – „Rosneft“ tapo pagrindiniu Rusijos gavybos mažinimo kaltininke.“

Gegužės viduryje Rusijos naftos gavyba buvo 0,83 mln. bbl/d mažesnė, nei vasarį. Iš jų „Rosneft“ bei jos dukterinėms bendrovės priskiriama 0,56 mln. bbl/d.

Vakarų šalys – išskyrus JAV ir Jungtinę Karalystę – nepaskelbė ribojimų rusiškos naftos įsigijimui. Tačiau jos gavybą mažinti privertė eilė kitų veiksnių: nuo laivybos ir draudimo apribojimų iki menkos vietinės paklausos bei to, kad rusiškos žaliavos ėmė vengti tarptautinės bendrovės.

Sunkumai eksportuojant

Rusiškos naftos eksporto sunkumus iliustruoja nuolaida, kurią rusiškos naftos eksportuotojai yra priversti siūlyti savo pirkėjams. „Thomson Reuters“ duomenimis, vidutiniškai nuolaida „Urals“ tipo naftos bareliui, palyginti su „Brent“ rūšies bareliu, gegužę siekė 35 USD/bbl, kai iki karo šis skirtumas siekė apie 2 USD.

Tokią tendencija atspindi ir tai, kad jūroje be pirkėjo plaukioja rekordinis kiekis Rusijos „Urals“ tipo naftos pilnų tanklaivių. Apie 62 mln. barelių tokios naftos yra jūroje, rodo duomenų analitikos bendrovės „Vortexa“ duomenys.

Tai yra tris kartus didesnis skaičius, nei vidutiniškai iki karo ir toks laikosi nepaisant to, Rusijos naftos jūra eksportas gegužę kol kas sumažėjo iki 6,7 mln. barelių per dieną, 15% mažiau, nei 7,9 mln. barelių per dieną vasarį.

„Bendri skaičiai, rodantys, kad Rusijos eksportas yra palyginti didelis, nerodo viso paveikslo, - „Reuters“ cituoja Clay‘ų Siegle‘ą, „Vortexa“ vadovą. – Rusiška nafta jūroje toliau kaupiasi.“

Iš viso klientų neranda 15% visos jūra eksportuojamos Rusijos naftos, teigia jis.

Mažėjantis perdirbimas

„Pagrindinis veiksnys, lemiantis gavybos tendencijas Rusijos bendrovėse, yra jų gebėjimas naftą parduoti eksportui ir didinti perdirbimą šalies viduje“, – paaiškina Daria Melnik, „Rystad Energy“ vyresnioji analitikė.

JAV importo draudimas sukėlė ypatingų problemų „Rosneft“, nes ten įmonė eksportavo mazutą. Be šios rinkos, bendrovės perdirbimo gamyklose ėmė kauptis sunkieji naftos produktai. „Rosneft“, kuri yra didžiausia šalyje naftos perdirbimo bendrovė, perdirbimo apimtys gegužę buvo sumažėjusio 28%, palyginti su ikikariniu lygiu.

Didžiųjų tarptautinių bendrovių pasitraukimas taip pat padarė didelę įtaką atskiriems projektams. Pavyzdžiui, dujų ir naftos gavybos projekte „Sachalinas-1“, iš kurio pasitraukė „Exxon Mobil“, gavyba traukėsi 145.000 barelių per dieną, arba 71%.

Tiesa, gegužę „Rosneft“ gavyba atsigauna. Bendrovės antrinė įmonė „Juganskneftegaz“ gavybą didino beveik 0,35 mln. bbl/d. per pirmas 15 gegužės dienų.

„Rosneft“ gavybos atsigavimą gegužę galėjo lemti nauji eksporto sandoriai Azijoje, o taip pat degalų rinkos atsigavimas šalies viduje“, – teigia V. Katona.

