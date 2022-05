Infliacija privertė Čekijos centrinį banką vėl didinti bazines palūkanas

David W Cerny („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Čekijos centrinis bankas vėl padidino bazinę palūkanų normą, toliau kovodamas su įsisiūbavusia infliacija.

Šįkart bazinės palūkanos buvo kilstelėtos 0,75 procentinio punkto, iki 5,75%. Tai jau aštuntasis iš eilės jų didinimas nuo praėjusių metų birželio, o pastarąjį kartą jos buvo pakeltos kovo 31-ąją – puse procentinio punkto.

Naujausias palūkanų didinimas pranoko analitikų lūkesčius, nes dauguma jų tikėjosi kuklesnio – puse punkto.

Čekijos bankas, didelę infliaciją, pasiekusią rekordinį per daugiau nei du dešimtmečius lygį, laiko rimta grėsme ir neatmeta tolesnio bazinių palūkanų didinimo galimybės.

Manoma, kad metų infliacija šioje šalyje Rusijos karinės invazijos į Ukrainą fone dar gali augti bent iki birželio.

Skatinama aukštų energijos išteklių kainų 12-os mėnesių infliacija Čekijoje kovą pasiekė 12,7%. (balandžio mėnesio duomenys kol kas nepaskelbti), dar labiau nutoldama nuo centrinio banko nustatyto 2% tikslo.

Čekijos banko sprendimas priimtas netrukus po to, kai JAV Federaliniai Rezervai pritarė reikšmingiausiam per daugiau kaip du dešimtmečius bazinių palūkanų padidinimui, o jo įkandin Anglijos bankas pagrindinę palūkanų normą pakėlė aukščiausiai per pastaruosius 13 metų.

