Biržose tęsiasi išsipardavimas, baimių priežastis – COVID-19 Pekine

Kin Cheung (AP / „Scanpix“) nuotr.

Stipriai neigiamos praėjusios savaitės pabaigos nuotaikos biržose tęsiasi, investuotojus neraminant COVID-19 protrūkiui Pekine.

Prekyba pasaulio biržose pirmadienį prasidėjo stipriu išsipardavimu Azijoje, kur Japonijos „Nikkei 225“ smuko 1,9%, Šanchajaus biržos indeksas krito 3,7%, Honkongo „Hang Seng“ smuko 3,32%, Pietų Korėjos KOSPI mažėjo 1,68%.

Neigiamai atsidarė ir biržos Europoje. 10.55 val. Lietuvos laiku regioninis indeksas STOXX 600 buvo nukritęs 1,47%, Vokietijos DAX krito 1,16%, Prancūzijos CAC smuko 1,88%, JK indeksas FTSE 100 krito 1,89%.

Ateities sandorių reikšmės indikuoja neigiamą prekybos pradžią pirmadienį JAV biržose, kuriose „Dow Jones Industrial Average“ užfiksavo ketvirtą neigiamą savaitę iš eilės, S&P 500 ir NASDAQ krito tris savaites iš eilės, investuotojams reaguojant į griežtėjantį FED toną.

Dar prisideda ūmėjanti COVID-19 padėtis Kinijoje. Šįkart baiminamasi dėl koronavirusinės infekcijos protrūkio Pekine ir Kinijos institucijų nulio atvejų tolerancijos politikos. Pekine viruso protrūkis yra smarkiausias nuo 2020 m. pradžios.

Neseniai Šanchajuje kilęs protrūkis jau spėjo pagąsdinti rinkas – nerimaujama, kad griežtos koronaviruso plitimo valdymo priemonės dar labiau sulėtins augimą antroje didžiausioje pasaulio ekonomikoje.

Pačiame Šanchajuje toliau tęsiasi griežtos judėjimo priemonės.

Nerimas dėl Kinijos ekonomikos augimo ir atitinkamai energetinių išteklių poreikio smukdo ir naftos kainas. „Brent“ rūšies žaliavos barelio kaina birželio sandoriuose krito beveik 4%, iki 102,8 USD.

„Investuotojai baiminasi, kad gali gerokai kristi paklausa iš Kinijos, be to, Libija paskelbė apie planus per artimiausias dvi savaites atnaujinti gavybą iš nenaudojamų telkinių. „Bloomberg“, remdamasis neįvardintais šaltiniais, pranešė, kad JAV ir Europos šalys svarsto priemones naftos importui iš Rusijos apriboti, tarp kurių – kainų lubos arba visiškas draudimas“, – pirmadienio rytą apžvalgoje komentuoja SEB banko analitikai.

Kartu su rizikingais aktyvais pinga ir kriptovaliutos. Pirmadienio rytą bitkoino kaina buvo nukritusi apie 3%, iki 38.510 USD.

