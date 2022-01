Kinijos centrinis bankas toliau karpo palûkanø normas

Andy Wongo („AP Photo“ / „Scanpix“) nuotr.

Ketvirtadienį Kinijos centrinis bankas vėl ėmėsi mažinti skolinimosi kainą, siekdamas paskatinti lėtėjančią ekonomiką. Akcijų biržos šią naujieną pasitiko šoktelėjimu.

Kinijos liaudies centrinis bankas (KLCB) sumažino vienerių metų skolinimosi normą 10 bazinių punktų nuo 3,8% iki 3,7%. Gruodį centrinis bankas šią palūkanų normą pradėjo mažinti pirmą kartą nuo pandemijos pradžios.

Penkerių metų trukmės paskolų bazinė palūkanų norma buvo sumažinta 5 baziniais punktais, nuo 4,65% iki 4,6%. Ši skolinimosi norma buvo sumažinta pirmą kartą nuo 2020 m. balandžio.

Pirminės palūkanų normos (angl. loan prime rate, LPR) daro įtaką verslo ir namų ūkių skolinimosi kainai.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Dauguma naujų paskolų yra sudaroma atsižvelgiant į vienerių metų trukmės LPR, tuo tarpu penkerių metų trukmės LPR daro įtaką būsto paskoloms, praneša „Reuters“.

Akcijų biržos tokias naujienas pasitiko šoktelėjimu. Honkongo „Hang Seng“ indeksas augo 3,29%. Šanhajuje akcijų kaina, tiesa, bendrai mažėjo 0,09%.

„Būsto paskolos dabar bus šiek tiek pigesnės, kas turėtų padėti sustiprinti būsto paklausą. KLCB jau pastūmėjo bankus didinti skolinimą būstui, – teigia Sheana Yue, „Capital Economics“ Kinijos ekonomistė, ją cituoja CNBC. – Nutaikyta parama nekilnojamojo turto pirkėjams, regis, riboja vieną didesnių neigiamų rizikų ekonomikai.“

Tiesa, kiti ekonomistai pastebi, kad toks normų sumažinimas yra per menkas, kad turėtų reikšmingos įtakos. Be to, palūkanų normos gyventojams šiemet jau nebus perskaičiuojamos.

KLCB siekia paskatinti Kinijos ekonomiką, kuri pastaruoju metus susiduria su iššūkiais: mažėjančiu vidaus vartojimu, griežtesne reguliuotojų ranka. Su sunkumais susiduria šalies NT sektorius, o pramonės ir logistikos gyvenimo ritmą trikdo „nulio COVID“ politika.

Andy Wongo („AP Photo“ / „Scanpix“) nuotr.