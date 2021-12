„HeavyFinance“ pritraukë 850.000 Eur investicijà

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Žemės ūkio technikos sutelktinio finansavimo platforma „HeavyFinance“ pritraukė 850.000 Eur rizikos kapitalo investiciją plėtrai Europoje.

Kaip pranešė bendrovė, investavo Lenkijos rizikos kapitalo fondai „Black Pearls VC“, „bValue VC“, investicijas padidino startuolių akceleratorius „Startup Wise Guys“. Prie investicinio etapo prisidėjo ir verslo angelai Marius Krikštopaitis, kompanijos „Lendable“ finansų vadovas Adrianas Watsonas.

„Finansinių technologijų pritaikymas žemės ūkyje atveria dideles augimo galimybes, tad tikime tolimesne sparčia „HeavyFinance“ plėtra“, – pranešime cituojamas Wojciechas Drewczynskis, „Black Pearls VC“ startuolių akceleravimo vadovas.

Iš viso „HeavyFinance“ yra pritraukusi daugiau nei 1,2 mln. Eur rizikos kapitalo investicijų.

„Pasaulis vienu metu siekia sumažinti žemės ūkio sektoriaus taršą ir užauginti daugiau produkcijos, kad galėtume išmaitinti augančią populiaciją. Ši našta didele dalimi tenka smulkiems ir vidutinio dydžio ūkininkams, kurie susiduria su sunkumais gauti paskolas iš tradicinių finansų įstaigų. Todėl „HeavyFinance“ šią problemą sprendžia juos sujungdama su privačiais ir juridiniais asmenimis, kurie žemės ūkį mato kaip saugią nišą investicijoms“, – cituojamas Laimonas Noreika, bendrovės vadovas.

Be Lietuvos, platforma teikia paskolas Bulgarijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Portugalijoje. Per „HeavyFinance“ paskolas plėtrai gavo daugiau nei 400 ūkių. Platforma turi per 3.400 registruotų investuotojų, tarp jų yra ir Šveicarijos institucinis investuotojas „i2 Group“, investavęs per 500.000 Eur.