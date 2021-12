ECB maþina pandeminá skatinimà, taèiau ekonomikà toliau rems

Christine Lagarde, ECB vadovė. Kai Pfaffenbacho („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

ECB imasi laipsniškai mažinti pandeminę turto supirkimo programą, tačiau pažymi, kad skatinamoji politika vis dar lieka reikalinga, siekiant 2% infliacijos tikslo vidutiniu laikotarpiu.

„Valdančioji Taryba mano, kad ekonomikos atsigavimas ir (judėjimas – VŽ) link vidutinio laikotarpio infliacijos tikslo leidžia palaipsniui mažinti pandeminės paramos apimtis per ateinančius ketvirčius“, – teigiama banko pranešime.

Tačiau palanki pinigų politika vis dar reikalinga tam, kad infliacija stabilizuotųsi ties 2% riba vidutiniu laikotarpiu.

„Dabartinio netikrumo akivaizdoje Valdančioji Taryba turi išlaikyti lankstumą ir galimybes vykdant pinigų politiką“, - rašoma centrinio banko pranešime.

Pandeminė turto supirkimo programa (PEPP) pirmąjį ateinančių metų ketvirtį bus vykdoma mažesniu tempu nei paskutinį 2021 m. ketvirtį. Turto supirkimo programa baigsis 2022 m. Bankas nenurodė, ar iki tol ji bus išnaudota visa 1,85 mlrd. Eur apimtimi.

ECB taip pat nusprendė pratęsti PEPP reinvestavimo laikotarpį bent iki 2024 m. pabaigos.

„Bet kuriuo atveju, PEPP mažinimas ateityje bus valdomas taip, kad neprieštarautų tinkamai pinigų politikai“, – pažymi bankas.

Jis pastebėjo, kad bankas pasilieka galimybę bet kuriuo metu lanksčiai koreguoti PEPP reinvestavimo programą, taip pat – galimybę paaštrėjusios pandemijos akivaizdoje didinti programos metu vykdomą turto supirkimą.

ECB taip pat vykdo 20 mlrd. Eur per mėnesį siekiančią turto supirkimo programą (APP), pradėtą dar iki pandemijos pradžios. Ji antrąjį 2022 m. ketvirtį bus didinama iki 40 mlrd. Eur, o trečiąjį mažės iki 30 mlrd. Eur per mėnesį. Nuo kitų metų spalio ji bus palaikoma 20 mlrd. Eur lygyje „taip ilgai, kiek to reikės remiant skatinantį palūkanų normų lygį“.

Kaip ir tikėtasi, bazinės palūkanų normos liko nepakeistos (0%, 0,25% ir -0,5%). Jos „dabartiniame arba žemesniame lygyje“ liks tol, kol euro zonos infliacija pasieks 2% „smarkiai anksčiau, nei prognozuojamo laikotarpio pabaiga“ ir „tvirtai likusiam prognozuojamam laikotarpiui“.