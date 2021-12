„Novaturo“ apyvarta sausá-lapkritá didëjo 215%, bet vis dar maþesnë nei 2019 m.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Vienos didžiausių kelionių organizatorių Baltijos šalyse „Novaturo“ apyvarta sausį–lapkritį siekė 102,2 mln. Eur, arba 215% daugiau nei pernai tuo pačiu metu, tačiau 40% mažiau nei atitinkamu laikotarpiu 2019 metais.

Per sausio–lapkričio mėnesius bendrovė aptarnavo 162.500 klientų – 240% daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu ir 42% mažiau nei per vienuolika mėnesių 2019 metais, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą preliminarius rezultatus pranešė grupė.

Lapkritį bendrovė aptarnavo dvigubai mažiau klientų nei spalį – 11.600, grupės pajamos buvo 2,5 karto mažesnės – 7,7 mln. Eur. Palyginkime: spalį bendrovė aptarnavo 27.300 klientus, o pajamos siekė 19,4 mln. Eur.

„Lapkričio mėnuo tradiciškai žymi ribą, kai turizmo sektorius pereina į mažiau aktyvų periodą. Ne išimtis ir šie metai – lapkričio mėnuo pagal aptarnautų keliautojų skaičių nuo 2019 metų atitinkamo laikotarpio skiriasi vos 1%, o skirtumas pagal sugeneruotas pajamas tuo pačiu laikotarpiu siekia 14%“, – pranešime teigia Audronė Keinytė, „Novaturo“ grupės vadovė.

Lapkritį grupė iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos vykdė skrydžius į Egipto, Tenerifės, Madeiros, Kubos, Mauricijaus, Meksikos bei Seišelių kurortus.

„Turizmo rinka palaipsniui grįžta prie įprasto išankstinių kelionių planavimo, mažėja paskutinės minutės pardavimų. Žmonės planuoja būsimas žiemos sezono keliones, daugėja užklausų ir dėl 2022 metų vasaros atostogų“, – anksčiau sakė A. Keinytė.

Ji atkreipė dėmesį, kad rugsėjį startavo ir bendrovės tolimųjų kraštų kelionės, kurių negalėta vykdyti nuo pat pandemijos pradžios.

„Novaturo“ akcijos kotiruojamos Varšuvos ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržose.