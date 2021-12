Baltijos akcijø rinkoje debiutavo 190% ðuoliu

Andras Kralla, („Aripaev“ / „Scanpix Baltics“) nuotr.

Estijos trumpųjų žinučių siuntimo platforma „TextMagic“ Baltijos alternatyvioje rinkoje „First North“ trečiadienį debiutavo 190% kainos šuoliu po itin didelio investuotojų susidomėjimo sulaukusio IPO.

„TextMagic“, kuri per IPO akcijas išplatino po 5 Eur, vertybinių popierių kaina prekybos pradžioje trumpam buvo šoktelėjusi iki 14,5 Eur.

Reakciją rinkoje lėmė tai, kad per IPO, kaip skelbta, investuotojų paklausa pasiūlą viršijo beveik 20 kartų. Be to, per IPO akcijos mažmeniniams investuotojams buvo siūlomos tik Estijoje.

Netrukus akcijų kaina nusileido, ir priešpiet svyravo ties 8,5 Eur, kas yra 70% daugiau IPO kainos.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Alternatyvioje rinkoje, kurioje prekyba nepasižymi likvidumu, debiutavusi „TextMagic“ jau po poros prekybos valandų pranoko visos Baltijos biržos prekybos apyvartą, šių akcijų 3.615 sandorių buvo perleista už daugiau kaip 920.000 Eur, per IPO norimų alokacijų negavusiems investuotojams skubant pasipildyti akcijų, kitiems rinkos dalyviams skubant naudotis dideliais kainų svyravimais.

Kaip skelbta, „TextMagic“ per IPO pritraukė 2,5 mln. Eur.

Šios savaitės pradžioje beveik 15 kartų pasiūlą viršijusios investuotojų paklausos sulaukė ir estų įkurta dviračių bendrovė „Hagen Bikes“, debiutuosianti „First North“ gruodžio pabaigoje. Bendrovė iš investuotojų pritraukė 0,5 mln. Eur.