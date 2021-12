ECB narë áþvelgia kiekybinio skatinimo moralinæ þalà, infliuojamas finansinio turto kainas

Isabel Schnabel, ECB Vykdomosios valdybos narė. Ralpho Orlovski („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Europos centrinio banko (ECB) turto supirkimo programų patiriamų kaštų ir pasiekiamos naudos santykis prastėja, kyla rizikos finansų sistemai, įspėja viena ECB vyriausiųjų pareigūnių.

Per ekonominį sunkmetį įvestos, o per pandemiją papildytos ECB turto supirkimo programos, kitaip – kiekybinis ekonomikos skatinimas, buvo svarbus įrankis per rinkų neramumus ar ekonominę recesiją, tačiau jų „kaštų-naudos santykis blogėja, ekonomikai tvirtėjant“, įspėja Isabel Schnabel, ECB Vykdomosios valdybos narė.

Tam ekonomistė mato bent tris priežastis. Pirmiausia – moralinę žalą.

„Jeigu finansų sektorius gali sistemiškai pasikliauti centriniais bankais, kad jie savo balansuose sugebės absorbuoti didelius kiekius kredito ir trukmės rizikos, netgi gerais laikais, tai sukurs blogų paskatų“, – metinėje Europos sisteminės rizikos valdybos konferencijoje sakė I. Schnabel, pastebėdama, kad likvidumo lygiai investiciniuose fonduose išlieka „pavojingai žemi“, o fondai pažeidžiami, jeigu nutiktų didelio masto lėšų atsiėmimai.

Likvidumo rizikas dar papildo ir padidėjusios kredito rizikos, fondams aktyviau renkantis aukštesnio pajamingumo obligacijas. Per pandemiją dar padidėjo ir fondų jautrumas palūkanų normų pokyčiams (angl. duration).

Pranešėja taip pat pas pripažino, kad centrinių bankų vykdomi saugių vertybinių popierių supirkinėjimai skatina rinkos dalyvius pereiti prie rizikingesnių ir mažiau likvidžių aktyvų, o ilgainiui, kai ekonomikos perspektyvos pagerėja, tai gali lemti perdėtą rizikos prisiėmimą ir per aukštus finansinio turto įverčius. Šie efektai persikelia ir į fizinio turto klases – būsto ir komercinio NT sritis.

„ECB skaičiavimai leidžia spręsti, kad, pavyzdžiui, pasaulinio finansinio turto krepšelio grąža šiuo metu yra aukščiau istorinio vidurkio, o brangiai kainuojančio ekonominio aktyvumo nuosmukio tikimybė vidutiniu laikotarpiu pastebimai padidėjo“, – teigia I. Schnabel.

Turto supirkimo programos turi implikacijų ir rinkos funkcionavimui – kyla rizika, kad pritrūks saugių finansinių instrumentų, reikalingų tinkamam rinkos funkcionavimui.

„Pavyzdžiui, Vokietijoje, kaip indikuoja mūsų skaičiavimai, finansų rinkose įsigijimui yra prieinama mažiau nei ketvirtadalis vyriausybės obligacijų“, – kalboje pastebėjo ECB Vykdomosios valdybos narė.

Per pandemijos įkarštį ECB paleido specialią pandeminę turto supirkimo programą (PEPP), kurios apimtis siekia 1,85 trln. Eur. Tikimasi, kad ECB turto supirkimus pagal ją sustabdys ateinantį kovą.

Pagal ankstesnę turto supirkimo programą ECB obligacijas supirkinėjo dar nuo 2015 m. Per šį laiką, kaip pastebi „Financial Times“, ECB vertybinių popierių portfelis išsipūtė iki 4,6 trln. Eur.