C. Mungeris ðiandienos birþose áþvelgia didesnæ beprotybæ uþ „dot.com“ laikus

Warrenas Buffettas ir Charlie Mungeris. Scott Morgan („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Dalis rinkų yra stipriai pervertintos, o esama aplinka yra „netgi labiau pamišusi“ nei per „dot.com“ bumą praėjusio tūkstantmečio pabaigoje, įsitikinęs Charlie Mungeris, „Berkshire Hathaway“ vicepirmininkas.

„Kai kurie įverčiai per „dot.com“ bumą buvo aukštesni. Bet bendrai vertinu šitai (šiandienos rinkas – VŽ) kaip dar didesnį pamišimą nei per „dot.com“, kuris sprogo 2000 m.“, – C. Mungeris kalbėjo investuotojų konferencijoje penktadienį Sidnėjuje, jį cituoja „The Australian Business Review“.

97 m. investicijų korifėjus pastebi, kad JAV rinkoje šiuo metu daugybė akcijų įkainotos 35 metiniais pelnais, kas paprastiems investuotojams kelia sunkumų.

„Tampa sudėtinga pasiekti rezultatus, kurie galėtų būti pavadinti normaliais rezultatais investavime“, – kalbėjo „Berkshire Hathaway“ vicepirmininkas.

