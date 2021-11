„GF bankas“ iðdalino 23% daugiau paskolø 

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Antrus bankinės veiklos metus pradėjęs UAB „GF bankas“ beveik dvigubino indėlių kiekį, išdalino 23% daugiau paskolų, per tris šių metų ketvirčius uždirbo 1,98 mln. Eur ikimokestinio pelno.

Rugsėjo pabaigoje gyventojai specializuotame banke laikė daugiau nei 64,3 mln. Eur, 92% daugiau indėlių nei tuo pačiu metu pernai (33,4 mln. Eur). Suteiktų paskolų portfelis augo 23% ir viršijo 87,6 mln. Eur (71 mln. Eur prieš metus).

Per devynis šių metų mėnesius banko grynosios palūkanų pajamos išaugo 11%, nuo 7,901 mln. Eur per tris praėjusių metų ketvirčius iki beveik 8,8 mln. Eur. Tuo metu banko sąnaudos sumažėjo 6%.

UAB „GF banko“ generalinio direktoriaus pavaduotojo Justino Muleikos teigimu, gerų veiklos rodiklių pasiekti padėjo po pandemijos atsigavusi ir stabilų augimą demonstravusi šalies ekonomika.

„Lietuvos gyventojai vis dažniau renkasi mūsų banką norėdami įdarbinti savo laisvas lėšas per terminuotus indėlius ar prireikus pasiskolinti. Tai yra nuoseklaus darbo ir klientų patirties gerinimo rezultatas – klientams sudarėme lanksčias galimybes pasinaudoti mūsų paslaugomis jiems patogiausiu būdu – banko skyriuose, paskambinus telefonu, internetu ar šiuos būdus kombinuojant, pavyzdžiui, sutartį sudarant telefonu, o ją pasirašant klientų aptarnavimo skyriuje. Be to, siekdami klientams suteikti kuo didesnę vertę toliau plečiame ir tobuliname savo paslaugų spektrą – šiemet pristatėme galimybę mūsų aptarnavimo tinkle apdrausti namų turtą“, – sako J. Muleika.

UAB „GF bankas“ (anksčiau finansų bendrovė „General Financing“) finansų sektoriuje veikia jau 15 metų, tačiau indėlius pradėjo priimti 2020 m. viduryje. Lietuvoje bankas turi 15 klientų aptarnavimo skyrių, jo paslaugomis 2020 m. pasinaudojo virš 16.000 klientų.