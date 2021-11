Trečiąjį ketvirtį „Luminor“ pelnas augo penktadaliu

Peteris Bosekas, „Luminor“ vadovas. Bendrovės nuotr.

„Luminor Bank AS“ šiandien paskelbė tarpinę trečiojo 2021 m. ketvirčio ataskaitą. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2020 m., šiemet bankas pagerino savo veiklos rezultatus ir išaugino grynąjį pelną.

Per šių metų trečiąjį ketvirtį buvo išduota du kartus daugiau naujų būsto paskolų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, taip pat padidėjo paskolų verslo klientams apimtys.

Bankas per ketvirtį uždirbo 26,7 mln. Eur grynojo pelno (19,7% daugiau, nei pernai tuo pačiu metu uždirbti 22,3 mln. Eur).

Kaip praneša bendrovė, tokius rezultatus daugiausia lėmė sumažinti neveiksnių paskolų atidėjiniai, šis pokytis taip pat pagerino ir banko nuosavo kapitalo grąžos (ROE) rodiklį, kuris trečiąjį ketvirtį sudarė 6,2%. Pernai trečiąjį ketvirtį jis siekė 5,4%. Per devynis mėnesius šis rodiklis siekė 4,3% šiemet ir 1,2% pernai.

Per devynis mėnesius pelnas augo 3,75 karto, nuo 14,4 mln Eur pernai iki 54,1 mln. Eur šiemet.

„Luminor“ banko nuosavo kapitalo CET1 pakankamumo rodiklis siekia 22,3%, tuo tarpu užsibrėžtas kapitalo pakankamumo rodiklis – 17%.

Kaip ir ankstesniais laikotarpiais, visas trečiojo ketvirčio pelnas liks banke ir nebus išmokėtas dividendų pavidalu.

Pajamos

Bankas trečią ketvirtį gavo 78,5 mln. Eur pajamų (7,65% mažiau, nei 85 mln. Eur tuo pačiu metu pernai), per devynis mėnesius – 237,7 mln. Eur (3,3% mažiau, nei 245,8 mln. Eur pernai) (3,75 karto daugiau, nei pernai tuo pačiu metu uždirbti 14,4 mln. Eur).

Palūkanų pajamos trečiąjį ketvirtį beveik nepakito (57,9 mln. Eur, plg. su 58,1 mln. Eur prieš metus). Per devynis mėnesius jos augo 2,9%, iki 174,8 mln. Eur, palyginti su 169,8 mln. Eur.

Mokesčių ir komisinių pajamos trečią ketvirtį siekė 18,3 mln. Eur, 7,1% mažiau, nei pernai (19,7 mln. Eur). Per tris ketvirčius jos augo 4,2%, iki 55,1 mln. Eur (52,9 mln. Eur).

LCR rodiklis siekė 160,2%, palyginti su 197,2% metų pradžioje ir 169,6% praėjusio ketvirčio pabaigoje.

Indėliai ir paskolos

„Tebesitęsiant COVID-19 epidemijai, Baltijos šalių ūkiai augo sparčiai. Mes ir toliau atidžiai stebime pandemijos plitimo pokyčius, vertiname galimą naujų ribojimų poveikį savo darbuotojams, klientams ir visuomenei, kurios labui veikiame. Mane įkvepia banko progresas įgyvendinant priimtą strategiją ir trečiojo ketvirčio rezultatai yra to įrodymas. Nors darbo dar daug, vėl maloniai nustebino būsto ir verslo paskolų apimčių augimas, taip pat mūsų aktyvumas Baltijos šalių kapitalo rinkoje“, — banko pranešime cituojamas Peteris Bosekas, „Luminor“ vadovas.

Indėliai per ketvirtį augo 3,97%, tačiau nuo metų pradžios traukėsi 7,3%, iki 10,96 mlrd. Eur trečiojo ketvirčio pabaigoje. Banko paskolų portfelis per ketvirtį augo 1,98%, iki 9,8 mlrd. Eur (4,25% per metus).

„Nors baigiantis vasarai vėl sugrįžo nerimas dėl pandemijos plitimo, Baltijos šalių ekonomikos primena įsibėgėjusį traukinį, kuris nė nemano mažinti greičio. Tiek verslui, tiek vartotojams reikia visko ir reikia daug, todėl bankai turi būti labai atidūs, įsiklausydami į klientų poreikius ir vertindami jų galimybes. Kita vertus, „Luminor“ paskolų portfelio kokybė gerėjo ir trečiajame ketvirtyje, o tai rodo, kad šis darbas daromas gerai. Labai džiaugiuosi, kad banko komanda tapo vienu iš didžiausių autoritetų kapitalo rinkoje, kurios potencialu Baltijos šalių įmonės dar tik pradeda naudotis“, — teigia Andrius Načajus, „Luminor“ banko vadovas Lietuvoje.

„Luminor“ teigia išlikęs vienu aktyviausių žaidėjų Baltijos šalių kapitalo rinkoje. Jis padėjo išplatinti dvi naujas debiutuojančių šioje rinkoje emitentų obligacijų emisijas.