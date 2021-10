Euro zonos ekonominio aktyvumo tempas – lėčiausias per pusę metų 

Matthias Schrader (AP / „Scanpix“) nuotr.

Tebesitęsiantys pasaulinės tiekimo grandinės sutrikimai ir nerimas dėl viruso plitimo sulėtino euro zonos verslo aktyvumą, verslai kelia kainas rekordiniu tempu.

Ekonominių tyrimų bendrovės „IHS Markit“ iš verslo apklausų skaičiuojamas sudėtinis PMI indeksas spalį sumažėjo iki 54,3 punkto, nuo 56,2 punkto ankstesnį mėnesį. Tai – žemiausia rodiklio reikšmė per 6 mėnesius.

PMI indeksų reikšmės virš 50 punktų rodo sektoriuje vykstančią plėtrą, žemiau 50 punktų – susitraukimą.

Paslaugų sektoriaus subindeksas per mėnesį sumažėjo nuo 56,4 punkto iki 54,7 punkto, žemiausio lygio per 6 mėnesius.

Pramonės sektoriaus gamybos apimties subindeksas sumažėjo nuo 55,6 punkto iki 53,2 punkto, žemiausio lygio per 16 mėnesių.

[infogram id="ffa339aa-6447-4fb7-9290-6894597c50ad" prefix="T4m" format="interactive" title="IHS pmi 2021 10"]

Kas mėnesį po 5.000 euro zonos bendrovių apklausianti „IHS Markit“ konstatuoja, kad aktyvumas mažėja dėl tebesiaurėjančių butelio kaklelių verslo procesuose, nerimo dėl COVID–19. Be to, apklausa parodė, kad kainos auga sparčiausiu tempu per šių apklausų sudarinėjimo istoriją, mat verslai siekia perkelti beprecedentiškai augančias sąnaudas vartotojams.

„Vėlavimų tiekimo grandinėje prispaustos pramonės gamybos apimčių augimas yra lėčiausias nuo tada, kai pernai buvo įvestos pirmos ribojimo priemonės. Paslaugų sektoriuje blėsta vasarą matytas atšokimas, nes didėjantys viruso infekcijų skaičiai sugrąžina nerimą, ypač Vokietijoje. Šis nerimas vėl smogė kelionių, turizmo, poilsio sektoriams“, – spalio duomenis komentuoja Chrisas Williamsonas, „IHS Markit“ vyriausiasis ekonomistas.

