„Coop Pank“ uždirbo 2 kartus daugiau pelno nei prieš metus 

Liis Treimann („Äripäev“ / „Scanpix Baltics“) nuotr.

„Coop Pank“ trečiąjį šių metų ketvirtį pasiekė geriausius ketvirčio rezultatus ir uždirbo 4,3 mln. Eur pelno.

Estų kooperatyvų bankas „Coop Pank“ per trečiąjį šių metų ketvirtį gavo 10,3 mln. Eur pajamų, 11% daugiau nei per antrąjį ketvirtį ir 29% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Veiklos sąnaudos siekė 5,8 mln. Eur, per 8% daugiau nei prieš ketvirtį ir 22% daugiau nei prieš metus.

Grynasis banko pelnas siekė 4,3 mln. Eur, 42% daugiau nei 2021 m. antrąjį ketvirtį ir 2,14 karto daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus.

Trečiąjį ketvirtį kaštų ir pajamų santykis siekė 56%, o ROI – 16,2%.

„Augantis paskolų portfelis, klientų ir jų atliekamų operacijų skaičius, pigesni resursai ir gera paskolų portfelio kokybė lėmė „Coop Pank“ geriausią ketvirčio pelną (4,3 mln. Eur) ir veiklos rodiklius (ROE 16,2%, CIR 56%)“, – bendrovės pranešime cituojamas Margusas Rinkas, „Coop Pank“ valdybos pirmininkas.

Bankas ketvirčio pabaigoje turėjo 108.000 klientų, 7% daugiau nei antrojo ketvirčio pabaigoje. Privačių klientų skaičius paaugo 6.700, verslo – 600. Per metus klientų bazė išaugo 35%.

Indėliai banke augo 11%, palyginti su praėjusiu ketvirčiu, iki 987 mln. Eur. Per metus indėliai augo 43%. Banko finansavimo kaštai trečiąjį ketvirtį siekė 0,7%, palyginti su 0,9% tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Per ketvirtį banko paskolų portfelis augo 11%, iki 854 mln. Eur. Paskolos verslui augo 19%, namų ūkiams – 9%, lizingo sutarčių vertė – 3%, o vartojimo paskolų apimtis sumažėjo 7%. Per metus visas paskolų portfelis išaugo 43%.

Vėluojančių paskolų portfelis siekė 2% ir per metus sumažėjo nuo 5%. Bendrovė pastebi, kad tai yra žemiausias lygis per pastaruosius ketverius metus.

„Kai rinka smuko pirmą šių metų ketvirtį, mūsų paskolų portfelis rodė kuklų augimą, po to sekė geras augimo tempas antrąjį ketvirtį ir dar geresnis dabar, trečiąjį, – rezultatus komentuoja M. Rinkas. – Panaši dinamika atsispindėjo ir naujų klientų ir jų atliekamų operacijų statistikoje. Auganti klientų bazė, savo ruožtu, lėmė vietinių indėlių augimą ir leido sumažinti brangesnio finansavimo iš užsienio dalį.“

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose Tema „Rinkos“