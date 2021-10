„Barclays“ siūlo naudotis pakritimais akcijų rinkose 

Stefan Wermuth („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Finansų rinkose vis dar išlieka TINA sąlygos, tad akcijos vis dar išsaugo teigiamas perspektyvas, ir investuotojai turėtų išnaudoti pakritimus rinkose akcijų įsigijimui (buy the dip), nepaisant sustiprėjusių baimių dėl infliacijos, įsitikinę „Barclays“ investicijų strategai.

„Rizikos premijoms augant, pagal riziką pakoreguotos grąžos bus mažesnės. Tačiau vis dar manome, kad akcijos yra daug patrauklesnės už obligacijas ir per pakritimus reiktų pirkti“, – naujausioje apžvalgoje, kurią cituoja CNBC, teigia „Barclays“ investicijų strategai.

Banko atstovai įsitikinę, kad finansų rinkose tebegalioja principas TINA (there is no alternative). Šį seną trumpinį Volstritas pritaikė apibūdinti situacijai, kad visos kitos alternatyvos akcijoms yra prastesnės.

Pastarosiomis dienomis akcijų rinkas nemenkai papurtė nerimas dėl tebeišliekančios padidėjusios infliacijos bei lėtėjantis ekonomikos augimas. Vis dėlto, „Barclays“ nenumato stagfliacijos scenarijaus, argumentuodami išliekančia aukšta paklausa ir švelniomis finansinėmis sąlygomis.

O ir padidėjusi infliacija daro akcijas patrauklesne vieta investuotojams nei obligacijos, kurių kainos, anot „Barclays“, dargi yra labiau atitrūkusios nuo fundamentalių veiksnių.

„Akcijos yra vienintelė turto klasė, kuri užtikrina teigiamą realų pajamingumą ir pasirodo gerai aukštesnės infliacijos aplinkoje“, – teigia „Barclays“.

Pačių turto klasėje „Barclays“ palankesnes grąžos perspektyvas mato Europoje negu brangiau įvertintoje JAV.

