„Ignitis grupė“ skaičiuoja mažesnę neigiamą reguliacinių pokyčių įtaką   

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) patvirtinti ESO paslaugų kainodaros pakeitimai iš dalies atliepia dalį „Ignitis grupės“ pastabų ir, preliminariu grupės vertinimu, daro mažesnę neigiamą įtaką grupei, nei skaičiuota anksčiau.

„Metodikos nauja redakcija atliepia dalį grupės pastabų ir pasiūlymų, pateiktų viešosios konsultacijos ir diskusijų su VERT metu. Grupė preliminariai vertina, jog neigiama reguliavimo pokyčio įtaka bus mažesnė ir tvaraus reguliavimo siekiama bendromis visų suinteresuotų šalių pastangomis“, – penktadienio rytą per biržą pranešė emitentė.

Kaip jau pranešta, ketvirtadienį VERT vienbalsiai patvirtino atnaujintą „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) bei „Litgrid“ paslaugų kainų nustatymo metodiką, kurioje įtvirtinta galimybė numatyti papildomą dedamąją, didinsiančią reguliuojamos veiklos pajamas ir būtų naudojama įmonių dešimtiems metų plano investicijoms finansuoti.

Papildomos dedamosios intensyvumas būtų taikomas iki 100% investicijoms į tinklo atstatymą ir 50% kitoms dešimties metų investicijų plano investicijoms. Metodikoje numatoma, kad pastarasis dydis galės būti koreguojamas atsižvelgiant į įmonės skolinimosi ir investicijų grąžos reinvestavimo politiką, siekiant užtikrinti tvarų įsiskolinimo lygį.

Penktadienį „Ignitis grupė“ konstatuoja, kad po diskusijų, lyginant su pirminiu VERT metodikos variantu, VERT galės skirti papildomą dedamąją, įvertinusi ir tinklo plėtros (ne tik tinklo atstatymo) bei kitų investicijų poreikį, numatytą ESO 10 metų investicijų planuose, t. y. papildoma dedamoji bus didesnė. Papildomos dedamosios dydis nustatomas siekiant išlaikyti tvarų ESO įsiskolinimo lygį.

Be to, nusidėvėjimo ir investicijų grąžos perskaičiuotas dydis už 2016–2021 m., preliminariu vertinimu sudarantis apie 160 mln. Eur, gali būti atidėtas ir išskaičiuotas iš pajamų lygio per laikotarpį, ne ilgesnį kaip trys reguliavimo periodai, išlaikant tvarų ESO įsiskolinimo lygį, nurodė grupė.

Tiesa, „Ignitis grupė“ galutinį poveikį jos rezultatams galės pateikti po poros savaičių, kai spalio 15 d. VERT nuspręs dėl ESO paslaugų viršutinių kainų 2022–2026 m.

Penktadienio rytą „Ignitis grupės“ akcijos Vilniuje brangsta 2,2%, per praėjusį mėnesį jos atpigo beveik 18%.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose Tema „Rinkos“