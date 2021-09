Biržoje debiutavusios „Hyundai Heavy“ akcijų kursas pirmąją prekybos dieną pašoko 125%

Anthony Wallace (AFP / „Scanpix“) nuotr.

Biržoje penktadienį debiutavusios didžiausios pasaulyje laivų statytojos „Hyundai Heavy Industries“ akcijų kursas pirmąją prekybos dieną smarkiai pakilo, daugiau kaip dukart viršijęs pradinio viešo akcijų platinimo (IPO) akcijos kainą.

„Hyundai Heavy“ IPO buvo surengtas po platesnės grupės restruktūrizavimo, siejamo su sandoriu, pagal kurį „Hyundai Heavy“ perims kontrolinį antrą vietą šiame sektoriuje užimančios „Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering“ akcijų paketą, nors šiam sandoriui vis dar laukiama reguliavimo institucijų leidimų.

Nustatyta „Hyundai Heavy“ IPO kaina sudarė 60.000 vonų, tačiau pirmosiomis prekybos Seulo biržoje valandomis bendrovės akcijų kursas pašoko 125%, iki 135.000 vonų.

Iki sesijos pabaigos akcijų kursas nusileido iki 111.500. vonų ir šia kaina bendrovės rinkos kapitalizacija sudarė 9,9 trln. vonų (8,4 mlrd. USD).

Prašymus įsigyti akcijų per anksčiau šį mėnesį surengtą IPO buvo pateikę per 1.600 vidaus ir užsienio institucinių investuotojų. Per IPO buvo pritraukta 1,08 trln. vonų.

„Hyundai Heavy“ yra sakiusi, jog didesnę dalį pajamų iš IPO, t. y. maždaug 760 mlrd. vonų, planuoja investuoti į naujos kartos laivus ir aplinkai nekenksmingas technologijas.

Apie sandorį su „Daewoo“ buvo paskelbta 2019 metais, tačiau jam vis dar reikia Pietų Korėjos, Japonijos ir Europos Sąjungos (ES) institucijų leidimo.

Jeigu sandoris bus įgyvendintas, „Hyundai Heavy“ dar labiau sustiprins savo, kaip pirmaujančios pasaulinės laivų statytojos pozicijas ir užims daugiau kaip 20% rinkos.

