Bankų pelnas pirmąjį pusmetį išaugo 19,8%, iki 153,1 mln. Eur  

„Luminor“ , „Swedbank“, SEB. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Lietuvoje veikiantys komerciniai bankas per šių metų pirmąjį pusmetį kartu uždirbo 153,1 mln. Eur neaudituoto grynojo pelno – 19,8% (25,3 mln. Eur) daugiau nei pernai sausį-birželį, kai jis buvo 127,8 mln. Eur.

Pelningai dirbo 11 bankų ar užsienio bankų filialų, nuostolingai – šeši rinkos dalyviai, teigiama Lietuvos banko (LB) pranešime.

„Bankų sektorius toliau stiprėja, paskolų portfelis toliau auga ir jo kokybė gerėja. Verslo paskolų portfelis dar nepasiekė praėjusių metų lygio, populiariausios lieka būsto paskolos. Matome, kad jau antrą ketvirtį iš eilės mažėja įmonių indėlių, tą lemia objektyvūs ekonominiai veiksniai“, – pranešime sako Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybos direktorė Jekaterina Govina.

Bankų sektoriaus turtas birželio pabaigoje buvo 39,233 mlrd. Eur – 18,4% daugiau nei prieš metus ir 2,4% daugiau nei šių metų balandžio pabaigoje. Didžiąją turto dalį sudarantis paskolų (su lizingu) portfelis per ketvirtį ir per metus padidėjo po 2,9% ir birželio pabaigoje buvo 20,44 mlrd. Eur.

Ne finansų bendrovėms suteiktos paskolos per metus sumažėjo 4,4% ir birželio pabaigoje buvo 8,07 mlrd. Eur, gyventojams suteiktų paskolų portfelis išaugo 8,4%, iki 11,439 mlrd. Eur. Per ketvirtį ne finansų bendrovės suteiktų paskolų portfelis padidėjo 2,1%, gyventojų – 3,2%.

Tik namų ūkiams suteiktų būsto paskolų portfelis per metus padidėjo 10,1%, per ketvirtį – 3,1% ir birželio pabaigoje siekė 9,304 mlrd. Eur.

Anot Lietuvos banko, pandeminiu laikotarpiu naujų būsto paskolų srauto dalis skolininkams, jau turintiems bent vieną būsto paskolą, išaugo 3,5 procentinio punkto, iki 15,8%. Tai rodo, kad dalis pirkėjų galimai naudojasi bankų finansavimu pirkdami antrąjį būstą investicijai arba poilsiui.

Pastebimai gerėjo ir verslo bendrovių, ir namų ūkių paskolų portfelių kokybė. Neveiksnių (blogų) paskolų dalis per antrąjį ketvirtį sumažėjo 0,37 procentinio punkto, iki 1,68%, o tokių paskolų likutis buvo 15% mažesnis nei ketvirčio pradžioje.

Bankuose laikomų indėlių portfelis per metus padidėjo 19,4%, tačiau per ketvirtį smuktelėjo 0,4% ir birželio pabaigoje buvo 32,454 mlrd. Eur. Ne finansų bendrovių indėlių portfelis per metus padidėjo 24,5%, iki 9,405 mln. Eur, gyventojų indėlių portfelis augo 22,5%, iki 19,056 mlrd. Eur. Per ketvirtį ne finansų bendrovių indėlių sumažėjo 0,9%, o gyventojų indėlių padaugėjo 4,1%.

Lietuvos banko teigimu, bankų kapitalo pakankamumo lygis ir kapitalo priemonių kokybė ir toliau tebėra aukšti. Visi bankai vykdė jiems nustatytus individualius veiklos riziką ribojančius reikalavimus, o bankų likvidumo situacija tebėra labai gera.

Šiuo metu Lietuvoje banko arba specializuoto banko licencijas turi 12 bankų, o kaip užsienio bankų filialai veikia 6 bankai. Bankas „Crius LT“ dar nėra pradėjęs veiklos, tačiau planuoja tai padaryti artimiausiu metu.

Taip pat Lietuvos bankas kartu su Europos Centriniu Banku nagrinėja 11 paraiškų gauti specializuoto banko licenciją.

