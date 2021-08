Bitkoinas peržengė 50.000 USD

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Bitkoinas pirmadienio paryčiais Lietuvos laiku peržengė 50.000 USD kartelę.

Tai aukščiausias taškas per pastaruosius tris mėnesius, tačiau dar tolokai iki balandį fiksuoto visų laikų rekordo (64.000 USD), pažymi CNBC.

Šios kriptovaliutos kaina stabiliai didėja nuo liepos vidurio. O po balandį pasiekto piko buvo fiksuotas spartus išsipardavimas, bitkoino kainą nustūmęs ir žemiau 30.000 USD ribos.

Viena to pagrindinių priežasčių buvo Kinijos reguliatorių griežtesnis žingsnis, privertęs nutraukti ir iš šalies iškelti kriptovaliutos kasimo operacijas. Be to, Pekinas gegužę taip pat uždraudė finansų institucijoms ir mokėjimų bendrovėms teikti su kriptovaliutomis susijusias paslaugas.

Be bitkoino, ankstų pirmadienio rytą Lietuvos laiku kilo ir kitų kriptovaliutų kaina. Pavyzdžiui, eteris brango apie 2%, iki 3.302 USD.

Prieš savaitę VŽ rašė, kad visos kriptovaliutų rinkos kapitalizacija po 3 mėnesių pertraukos perkopė 2 trln. USD, šoktelėjus bitkoino kainai. Sekmadienį kapitalizacija sudarė 2,14 trln. USD, rodo „Coinmarketcap“ duomenys.

