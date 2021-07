Teismas panaikino „Orion Asset Management“ skirtą 40.000 Eur baudą  

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Investicijų valdymo įmonė „Orion Asset Management“, savo sąskaita sudarydama sandorius dėl jos valdomų investicinės bendrovės akcijų ir investicinių fondų vienetų, nepažeidė įstatymų, todėl Lietuvos bankas (LB) buvo neteisus skirdamas įmonei 40.000 Eur baudą, nusprendė teismas.

Vilniaus apygardos administracinis teismas ketvirtadienį patenkino „Orion Asset Management“ skundą ir panaikino LB Priežiūros tarnybos šių metų vasario 24 dienos sprendimo dalį dėl baudos skyrimo, pranešė teismas.

LB sprendimo dalyje konstatavo, kad bendrovė, savo sąskaita sudarydama sandorius dėl jos valdomų investicinės bendrovės akcijų ir investicinių fondų vienetų, vykdė investicinę veiklą – vertėsi sandorių sudarymo savo sąskaita veikla, nors tokia veikla verstis negalėjo, ir nesilaikė steigimo dokumentuose nustatytos investicinės bendrovės akcijų ir investicinių fondų vienetų išpirkimo ir išleidimo tvarkos, taip pat neužtikrino sąžiningo elgesio su visais jos valdomų investicinės bendrovės ir investicinių fondų dalyviais.

Teisėjų kolegijos nuomone, „Orion Asset Management“ valdomi kolektyvinio investavimo subjektai (KIS) įsteigti ir veikia pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, todėl bendrovė turi galimybę įsigyti net iki 50% savo valdomų KIS investicinių vienetų arba akcijų, tačiau LB šių aplinkybių nevertino.

„Orion Asset Management“ sudarius LB nurodytas pirkimo-pardavimo sutartis per vienerius metus, teisėjų kolegijos vertinimu, 50% dalis nebuvo ir negalėjo būti pasiekta, todėl ir taikant Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo reikalavimus tariamam pažeidimui kvalifikuoti, jis negalėjo būti konstatuotas.

Be to, sandorių sudarymas savo sąskaita yra investicinė veikla, o ne investicinė paslauga, kadangi Finansinių priemonių rinkų įstatymo nuostatos nenumato finansų maklerio įmonės elgesio su klientais pareigų, kai bendrovė vykdo sandorių sudarymo savo sąskaita veiklą, nurodė teismas.

Taip pat teisėjų kolegija pažymėjo, kad LB, konstatuodamas pažeidimą ir skirdamas baudą, sprendime nevertino, ar „Orion Asset Management“ veiksmai potencialiai galėjo turėti įtakos finansų rinkos stabilumui ir patikimumui bei sisteminei rizikai, taip pat nevertino, ar buvo pažeisti investuotojų, kurie su bendrove sudarė sandorius dėl jos valdomų KIS investicinių vienetų perleidimo, interesai.

Teismas atkreipė dėmesį, kad LB pozicija, skundžiamo sprendimo motyvai yra prieštaringi, nenuoseklūs, nes „Orion Asset Management“ verčiasi licencijuojama veikla, esamos licencijos sąlygų pažeidimo centrinis bankas nenustatė, tačiau nurodė, kad bendrovė verčiasi investavimo veikla be licencijos. Be to, LB priimto sprendimo skundžiamoje dalyje nurodyti motyvai yra formalaus pobūdžio, iš kurių nėra aišku, kokiais teisės aktais remiantis priimta ši sprendimo dalis.

Vilniaus apygardos administracinis teismo sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose Tema „Rinkos“