Kinijos reguliuotojai trypia technologijų ir švietimo bendrovių akcijų įverčius Honkonge 

Kinijos reguliuotojų įsikišimas smukdo Honkonge listinguotų Kinijos technologijų bendrovių ir privačiame švietimo sektoriuje veikiančių bendrovių akcijas.

Akcijų indeksai Azijoje pirmadienį nerado vienos krypties, tačiau išsiskyrė akcijos Honkonge – „Hang Seng“ indeksas smuko 3,49%. Tokį nuosmukį lėmė technologijų ir švietimo sektoriaus bendrovių akcijų kainų nuosmukiai.

Populiariausios Kinioje pokalbių, žaidimų ir finansinių paslaugų programėlės „WeChat“ kūrėja „Tencent“ į prekybos pabaigą Honkonge, apie 10:30 Lietuvos laiku, smuko 7,06%, „Alibaba“ – 5,26%, „Meituan“ krito 11,2%.

Privataus švietimo sektoriaus bendrovių akcijos taip pat smuko.

„New Oriental Education & Technology Group“, „Koolearn Technology“ ir „China Beststudy Education Group“ akcijos smuko atitinkamai 42,58%, 32,26% ir 41,51%.

Tokie akcijų kainų nuosmukiai siejami su Pekino reguliuotojų įsikišimu.

Kinijos Valstybės rinkos reguliavimo administracija šeštadienį nurodė „Tencent“ ir jos antrinei bendrovei „Tencent Music Entertainment“ per 30 dienų atsisakyti išskirtinių muzikos licencijavimo teisių ir nebetaikyti reikalavimo autorinių teisių turėtojams suteikti bendrovei išskirtines sąlygas.

Bendrovė turės reguliuotojui atsiskaityti kasmet trejus metus.

Nurodymą reguliuotojas palydėjo 0,5 mln. CNY (~65.400 Eur) bauda už konkurenciją iškraipantį elgesį.

Bendrovė pranešė, kad „paklus visiems reguliuotojo reikalavimams, įvykdys savo socialinius įsipareigojimus ir prisidės prie sveikos konkurencijos rinkoje“.

Švietimo sektoriuje veikiančios bendrovės, nepatvirtintais pranešimais, iš Valstybės tarybos gavo naujų veiklos sugriežtinimų, tarp kurių – užsienio investicijų pritraukimo ribojimai žengiant į akcijų biržą, taip pat – draudimai užsienio bendrovėms investuoti į sektoriaus įmones.

Be to, teigiama, kad bendrovėms bus uždrausta reklamuoti užklasinį ugdymą, dirbti savaitgaliais, per vasaros ir žiemos atostogas bei švenčių dienomis.

