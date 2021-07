„Coop Pank“ augino klientų bazę, aplenkė prognozes

Margusas Rinkas, „Coop Pank“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Estijos rinkoje veikiantis kooperatyvų bankas „Coop Pank“ pasekė anksčiau rezultatus pristačiusios „LHV Group“ pavyzdžiu ir viršijo analitikų prognozes, uždirbdamas 3 mln. Eur, 2,23 karto daugiau, nei prieš metus.

„Coop Pank“ pajamos antrąjį metų ketvirtį siekė 9,3 mln. Eur ir paaugo 5% per ketvirtį arba 25% per metus. Veiklos sąnaudos augo 4% per ketvirtį ir 23% per metus. Banko pelnas siekė 3 mln. Eur, 7% daugiau, nei 2021 m. pirmąjį ketvirtį ir 2,23 karto daugiau, nei prieš metus.

Banko ROE siekė 11,9%.

Banko palūkanų pajamos siekė 8,3 mln. Eur tiek, kiek ir prognozavo „Enlight Research“. Mokesčių ir komisinių pajamos siekė 0,8 mln. Eur ir dvigubai viršijo prognozę (0,4 mln.).

EBIT prieš atidėjinius siekė 4 mln. Eur (lūkestis – 3,5 mln. Eur). Atidėjiniai buvo kiek mažesni, nei tikėtasi (0,8 mln. Eur, plg. su 0,9 mln. Eur lūkesčiu). Pelnas prieš mokesčius siekė 3,3 mln. Eur, kai tikėtasi 2,6 mln. Eur.

„Tiek LHV, tiek „Coop Pank“ antrojo ketvirčio rezultatai akivaizdžiai viršijo prognozes“, — konstatuoja analitikai.

Klientų bazės augimas

„Coop Pank“ antro ketvirčio pabaigoje 8% didino klientų skaičių (7.000, iki 100.200), privačių klientų skaičius augo 6.500, verslo klientų – 500. Per pastaruosius metus klientų skaičius išaugo 34%, arba 25.500.

Indėliai per antrą ketvirtį augo 5%, arba 43 mln. Eur, iki 891 mln. Eur. Per pastaruosius metus indėliai augo 45% arba 276 mln. Eur. Indėlių einamosiose sąskaitose dalis per metus augo nuo 32% iki 44%; finansavimo kaštai sumažėjo nuo 1% iki 0,8%.

Antrą ketvirtį paskolų porfelis augo 11%, arba 77 mln. Eur, ir siekė 773 mln. Eur. Verslo paskolos augo 14%, arba 36 mln. Eur. Paskolos nekilnojamam turtui augo 10% arba 29 mln. Eur, lizingo sutarčių portfelis augo 11%, arba 10 mln. Eur. Vartojimo paskolų skaičius augo 3%, arba 2 mln. Eur. Per metus paskolų porfelis iš viso augo 38%, arba 213 mln. Eur.

Laiku negrąžinamų paskolų dalis siekė 3% ir buvo stabili nuo 2020 m. paskutinio ketvirčio – tai žemiausias lygis per pastaruosius ketverius metus. Per metus ši dalis sumažėjo nuo 7%.

Atidėjiniai siekė 0,8 mln. Eur, tiek pat, kaip ir pirmąjį 2021 m. ketvirtį ir 56% mažiau, nei prieš metus, kai atidėjiniai buvo suformuoti koronaviruso krizės akivaizdoje.

Vadovo komentaras

„Svarbiausias pastarojo ketvirčio „Coop Pank“ rezultatas buvo peržengta 100.000 klientų riba. Tai buvo vienas iš penkių į biržą žengiant investuotojams žadėtų strateginių tikslų ir jį mes pasiekėme daug greičiau, nei planuota. Per pastaruosius metus mūsų klientų bazė išaugo daugiau nei trečdaliu ir yra vis daugiau klientų, kurie „Coop Pank“ įvardina kaip savo pagrindinį banką“, — pranešime cituojamas Margus Rinkas, banko valdybos pirmininkas.

Jis pastebi, kad vartotojų bazės augimas lėmė pastebimą vietinių depozitų augimą ir leido sumažinti dalį brangesnių depozitų, pritrauktų per tarptautinę depozitų platformą. Prie finansavimo kaštų mažėjimo prisidėjo ir einamosiose sąskaitose laikomų indėlių dalies augimas.

Anot jo, paskolų portfelis, lėčiau augęs pirmąjį ketvirtį atvėsus rinkai, vėl pradėjo augti sparčiau.

„Nors konkurencija paskolų rinkoje per metus išaugo, matome, kad mūsų pozicija leidžia mums didinti rinkos dalį“, — teigia jis ir pastebi, kad nepaisant portfelio augimo, jo kokybė išlieka labai gera.

Visa tai, tikina vadovas, „kas mėnesį gerina mūsų veiklos rezultatus“.

„Antrąjį ketvirtį uždirbome padorų pelną ir toliau auginome ROE“, — teigia M. Rinkas.

Bankas antrojo ketvirčio pabaigoje turėjo daugiau nei 18.000 akcininkų ir Talino biržoje pagal šį rodiklį buvo antras.

