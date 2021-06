„Baltic Classifieds Group“ planai Londone įgauna kontūrus – tikimasi į bendrovę pritraukti 120 mln. Eur

Ekrano nuotr.

Į Londono biržą ketinanti žengti „Baltic Classifields Group“, valdanti skelbimų portalus trijose Baltijos šalyse, stiprina pasiryžimą žingsniui į biržą. Tikimasi per pirminį viešą akcijų siūlymą naujai išleidžiamomis akcijomis pritraukti apie 120 mln. Eur.

Penktadienį bendrovė paskelbė patvirtinimą apie ketinimą (confirmation of intention to float) pateikti akcijas Londono biržoje. Lygiai prieš savaitę bendrovė paskelbė apie ketinimą listinguotis (expected intention to float).

Kartu su šiais formaliais paskelbimais atskleidžiama ir daugiau informacijos apie būsimą procesą.

„Siūlymą sudarys tiek naujai bendrovės išleidžiamos, kuriomis tikimasi pritraukti apie 120 mln. Eur, tiek esamos akcijos, kurias parduoda pagrindinis akcininkas „Antler Equity Co“, kontroliuojamas „Apax Partners“ ir kai kurie kiti BCG akcininkai“, – nurodoma penktadienį paskelbtame dokumente.

Per platinimą iš naujai išleidžiamų akcijų pardavimo pritrauktas lėšas ketinama panaudoti esamų skolų padengimui.

Daugiau informacijos žadama paskelbti IPO prospekte. Nemažai jau paskelbta su ketinimu listinguotis Londone.

„Geriausios rinkoje pozicijos, unikalios sinergijos, tarp specializuotų ir bendrinių portalų, vienas geriausių sektoriuje EBITDA pelningumų, pinigų srautas yra tos charakteristikos, kurios apibrėžia „Baltic Classifieds Group“. Mūsų ketinimas listinguotis Londono akcijų biržoje yra svarbus žingsnis bendrovei, kurio nekantriai laukiame“, – penktadienį paskelbtame pranešime cituojamas Justinas Šimkus, BCG CEO.

„Verslas vyksta Baltijos šalyse, sparčiai augančioje Europos dalyje, kuri vis labiau pripažįstama kaip „New Nordics“, – sako Trevoras Matheris, BCG valdybos pirmininkas. – Tai yra proga investuotojams tapti akcininkais aukštos kokybės verslo, esančio ankstyvoje monetizacijos proceso stadijoje.“

Kaip jau buvo rašyta, skelbimų verslo grupė, turėdama tvirtas pozicijas Baltijos šalių skelbimų rinkoje ir galią didinti įkainius, pasižymi aukštu pelningumu.

„Apax“ per „Atler“ valdoma skelbimų verslo grupė Baltijos šalyse kontroliuoja 12 vertikalių ir bendrinių skelbimų portalų Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje. Grupės skelbimų portalai apima 8 specializuotus automobilių, NT ir darbo bei paslaugų skelbimų portalus.

Didžioji dalis pajamų sugeneruojama Lietuvoje.

IPO pagrindiniai koordinatoriais pasirinkti „BofA Securities“ ir „BNP Paribas“.

