Iš FED – signalai apie nusiteikimą atitraukti ekonomikos skatinimą 

Brendan McDermid („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Vienoje svarbiausių pasaulio centrinių finansų institucijų jau keliamos idėjos pereiti prie griežtesnės pinigų politikos, JAV ekonomikai sparčiai atsigaunant po pandemijos poveikio.

Tai paaiškėjo paskelbtose vėliausio FED posėdžio stenogramose.

„Dalis dalyvių užsimena, kad jeigu ekonomikoje tęsis spartus progresas link Komiteto (Federalinio atviros rinkos komiteto – VŽ) tikslų, gali būti tinkama kažkuriuo metu ateinančiuose susitikimuose pradėti aptarti planą, kaip koreguoti turto supirkimų tempą“, – stenogramose apibendrinamas vėliausias, balandžio mėnesio susitikimas.

Šiuo metu FED palūkanų normos yra ties nuliu, institucija kas mėnesį superka JAV iždo popierių už maždaug 80 mlrd. USD ir būsto paskolomis užtikrintų vertybinių popierių už 40 mlrd. USD, taip skatindamas šalies ekonomiką ir siekdama FED užsibrėžtų „visiško užimtumo“ ir infliacijos (2% vidurkis) tikslų.

FED vėliausio posėdžio stenogramos yra svarbios, investuotojams ieškant užuominų apie tolesnę pinigų politikos kryptį. Nerimą dėl ankstesnio pinigų politikos griežtinimo pasėjo spartėjanti infliacija. Balandį JAV infliacija buvo sparčiausia nuo 2008 m.

Tiesa, po to paties balandžio FED posėdžio ir pinigų politikos sprendimų Jerome‘as Powellas, FED valdybos pirmininkas, kalbėjo, kad dar per anksti pradėti kalbėti apie turto supirkimo programos mažinimą. Tai nustebino rinkų dalyvius, mat to paties posėdžio stenogramos jau rodo institucijos viduje nusiteikimą diskutuoti apie skatinimo mažinimą.

Po FED stenogramų pasirodymo JAV iždo popierių pajamingumas buvo linkęs didėti ir siekia 1,664%.

