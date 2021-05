3,5 mlrd. Eur vienaragis „Vinted“ pagimdė naujų milijonierių, į biržą neskuba 

Mantas Mikuckas, UAB „Vinted“ vykdomasis direktorius. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

250 mln. Eur investiciją prie 3,5 mlrd. Eur įvertinimo pritraukusi „Vinted“ platforma pasiektus įverčius apibūdina kaip atspindinčius konservatyvius planus, o šiuose – žiedinės ekonomikos įtvirtinimas daugiau kaip 2 trln. USD mados prekių rinkoje.

Kaip jau pranešta, kad „Vinted“ užbaigė F serijos investicijų pritraukimo raundą, per kurį pritraukė dvigubai daugiau lėšų nei per tapimo vienaragiu etapą 2019 m. pabaigoje. Per vėliausią investicijų pritraukimą bendrovė įvertinta 3,5 mlrd. Eur. Inte ...