Šalčio bangos Teksase nutvilkytos „Chevron“ pelnas traukėsi 

Mike'o Blake'o („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

„Chevron“ pirmo ketvirčio pelnas smuko 29%, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Tai – neįprastas rodiklis energetikos bendrovėms, kurios šį ketvirtį džiaugiasi išaugusiomis naftos kainomis ir gerėjančia makroekonomine padėtimi.

2020 m. naftos kainų griūties apskaldytos energetikos bendrovės šį ketvirtį džiaugiasi itin gerais rezultatais. Tačiau „Chevron“ gavyba smarkiai nukentėjo per šalčio bangą Teksase, be to, rezultatų nepagerino mokesčių lengvatos, išpūtusios 2020 m. pirmojo ketvirčio rodiklius.

Pasak bendrovės vadovo Michaelo Wirtho, rezultatai yra prastesni dėl pandemijos slegiamų perdirbimo maržų ir dėl žiemos audros Uri poveikio. Pastaroji bendrovei kainavo 300 mln. USD remontams ir nepatiekta produkcija.

„Tai yra prarasta gamyba Permo baseine ir prarasta gamyba perdirbimo ir naftos chemijos segmentuose“, — teigia Pierre Breberis, bendrovės finansų direktorius.

Didžiausia JAV naftos išgavėja pranešė gavusi 1,377 mlrd. USD grynojo pelno, arba 0,9 USD akcijai. Prieš metus šie rodikliai siekė 2,45 mlrd. USD ir 1,31 USD akcijai. Tiesa, tuomet bendrovė gavo 680 mln. USD už parduotą turtą ir pasinaudojusi mokesčių lengvatomis.

Praėjusį ketvirtį bendrovė fiksavo 665 mln. USD nuostolį.

0,9 USD akcijai siekęs pelnas atitiko „Refinitiv“ apklaustų analitikų lūkesčius. Bendrovės pajamos siekė 32,03 mlrd. USD, šiek tiek daugiau, nei tikėtasi (30,37 mlrd. USD).

Bendrovė 4% padidino dividendus.

Bendrovės akcijos, praėjus pusantros penktadienio prekybos valandos Niujorke, buvo smukusios 3,07%, iki 103,64 USD.