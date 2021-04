LVAT: ŽŪM negali skelbti „Pieno žvaigždžių“ pieno supirkimo kainų

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) turi pašalinti jos interneto svetainėje skelbtą informaciją apie bendrovės „Pieno žvaigždės“ pieno supirkimo kainas 2017 metais ir daugiau jos viešai neskelbti, galutinai nutarė teismas.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas trečiadienį atmetė ŽŪM skundą ir paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo (VAAT) vasarį priimtą sprendimą – pastarasis įpareigojo ministeriją pašalinti kainas iš jos svetainės.

„Atsakovas (ministerija – BNS) be teisėto pagrindo paskelbė pareiškėjo komercinę paslaptį sudarančią informaciją“, – rašoma LVAT nutartyje.

VAAT 2017 metais buvo atmetęs „Pieno žvaigždžių“ skundą, tačiau LVAT pernai sausį panaikino šį sprendimą ir perdavė bylą nagrinėti iš naujo. Šių metų vasarį teismas iš dalies patenkino „Pieno žvaigždžių“ skundą.

„Pieno žvaigždės“ prašė teismų įpareigoti ministeriją pašalinti iš jos tinklapio nuo 2017 metų sausio iki spalio viešai skelbtą informaciją apie vidutinę bazinių rodiklių pieno supirkimo kainą bei daugiau jos nebeskelbti.

Įmonė teigė, jog kainų viešinimas gali paveikti konkurentų strategiją, jie gali lengviau derinti savo veiksmus ir taip riboti konkurenciją. Įmonės teigimu, informacija apie kainas yra konfidenciali, be to, ji skelbiama be bendrovės sutikimo.

Tuo metu Žemės ūkio ministerija nurodė, kad Konkurencijos taryba atliko 2014–2015 metų pieno sektoriaus rinkos tyrimą ir pasiūlė įvertinti, ar kiekvieno supirkėjo kainų viešinimas yra būtinas, o jeigu nebūtinas, atsisakyti jo arba skelbti tik apibendrintus duomenis.

Ministerija iki šiol skelbia kiekvienos įmonės vidutines natūralaus pieno supirkimo kainas už praėjusį mėnesį, įskaitant kainas su ir be nuoskaitų, taip pat skelbiamos didžiausių perdirbimo įmonių mokamos kainos už pieną, supirktą iš didelių gamintojų, parduodančių daugiau nei 40 tonų pieno per mėnesį.

