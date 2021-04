Europos ekonomiką į atsigavimą veda pramonės bumas 

Ronny Hartmanno (AFP / „Scanpix“) nuotr.

„IHS Markit“ rengiamas euro zonos sudėtinis pirkimo vadybininkų indeksas (PMI) balandį pasiekė 9 mėnesių aukštumas – 53,7, palyginti su 53,2 kovą. Jį į viršų tempia rekordinėse aukštumose atsidūrę pramonės rodikliai.

Tai – išankstinis („flash“) įvertis, paremtas maždaug 85% apklausų atsakymų. Rodiklis virš 50 rodo augimą.

Paslaugų sektoriaus PMI subindeksas pasiekė 8 mėnesių rekordą – 50,3, palyginti su 49,6 kovą.

„Mėnesį, kai viruso plitimo stabdymo priemonės buvo sugriežtintos tolesnių infekcijų bangų akivaizdoje, euro zonos ekonomika pademonstravo drąsiai nuteikiantį atsparumą. Nors paslaugų sektoriui ir toliau skaudžiai atsiliepia karantinas, jis auga bendrovėms prisitaikant prie gyvenimo su virusu bei ruošiantis geresniems laikams“, – komentuoja Chrisas Williamsonas, „IHS Markit“ vyriausiasis verslo ekonomistas.

Tuo tarpu euro zonos pramonės PMI siekė nuo indekso rengimo pradžios 1997 m. nematytą 63,3 rodiklį (62,5 kovą).

Kaip teigia reitingo sudarytojai, Vokietija vadovauja pramonės augimui. Šalies gamintojų rodikliai nuo kovo rekordinių aukštumų šiek tiek atsitraukė, bet sektoriaus plėtra vis dar yra antra sparčiausia indekso istorijoje.

„Spartus žaliavų augimas toliau lemia beprecedenčius trikdžius tiekimo grandinėse, kurios tuo pačiu augina bendrovių kaštus sparčiausiai per dešimtmetį. Vartotojų kainos dėl to per ateinančius mėnesius gali sparčiai augti, tiesa, augimo tempas priklausys nuo paklausos ir pasiūlos balanso, kurio perspektyva šiuo metu yra labai neaiški“, – teigia Ch. Williamsonas.