„Revolut“ ruošiasi plėtrai į Indiją 

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

JK „fintech“ kompanijos „Revolut“ tarptautinės plėtros procesai atsisuko į Indiją, kurioje žadamos „daugiamilijoninės“ investicijos.

Plėtrai Indijoje „Revolut“ vietiniu vadovu nusamdė Paromą Chatterjee, anksčiau užėmusią vadovaujamas pareigas „Lendingkart“, „Via.com“, „Flipkart“, „Airtel Money“.

JK registruotas startuolis steigs padalinį Indijoje ir žada naujoje rinkoje per ateinančius 5 metus „daugiamilijonines investicijas“.

„Sieksime transformuoti, kaip žmonės Indijoje valdo savo pinigus, pristatydami paslaugas ir produktus vis didesniam skaičiui žmonių pasaulyje“, – pranešime cituojamas Nikolajus Storonskis, „Revolut“ įkūrėjas ir CEO.

Indijoje „Revolut“ ketina sukurti apie 300 darbo vietų.

„Indija mūsų plėtros strategijai yra esminė rinka, turinti milžinišką talentingos darbo jėgos pasiūlą, ir su nekantrumu pasinaudosime šiais talentais, kad padėtume „Revolut“ dar sustiprėti“, – teigia vadovas.

Į Indijos rinką „Revolut“ nusitaikė po žingsnių į Singapūrą, Australiją 2019 m., JAV ir Japonijos rinkas pernai. „Fintech“ bendrovė taip pat turi planų startuoti „daugelyje“ rinkų Pietų Amerikoje, stiprinti pozicijas Azijos ir Ramiojo Vandenyno regione.

Šiuo metu „Revolut“ turi per 15 mln. klientų pasaulyje, per mėnesį atliekančių per 100 mln. transakcijų.

„Revolut“ vertinama 5,5 mlrd. USD, sprendžiant iš paskiausio investicijų pritraukimo etapo pernai.