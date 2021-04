„Moody's“: vartotojai pasaulyje per pandemiją papildomai sukaupė 5,4 trln. dolerių

Richard B. Levine („Scanpix“) nuotr.

Vartotojai visame pasaulyje nuo COVID-19 pandemijos pradžios papildomai sukaupė 5,4 trln. USD, o tai – 6% pasaulio per metus sukuriamo bendrojo vidaus produkto vertės, skelbia „Moody's Investors Service“.

Tarptautinė kredito reitingų agentūra šį perteklių apibrėžė kaip papildomas santaupas, palyginti su 2019 m. išlaidų modeliu.

Vartotojų pasitikėjimo spartaus atsigavimo atveju jie vėl bus pasirengę leisti pinigus, kai tik bus atšaukti ribojimai COVID-19 užkrato plitimui stabdyti. „Conference Board“ skelbiamas pasaulio vartotojų pasitikėjimo indeksas pakilo aukščiausiai nuo jo skaičiavimo pradžios 2005-aisiais, o reikšmingas augimas užfiksuotas visuose pasaulio regionuose, rašo „Financial Times“.

„Apsunkintos paklausos reikšmingos dalies išlaisvinimas derinyje su perteklinėmis santaupomis sukels vartojimo pliūpsnį visame pasaulyje, šalims priartėjus prie kolektyvinio imuniteto būklės bei atverus savo ekonomikas“, – mano „Moody's Analytics“ vyriausiasis ekonomistas Markas Zandi.

Anot agentūros analitikų, vartotojams išleidus maždaug trečdalį papildomų santaupų, šiais ir ateinančiais metais pasaulinė gamyba padidėtų 2 procentiniais punktais.

Nors pasaulio ekonomika pernai patyrė didžiausią nuosmukį šiuolaikinėje istorijoje, namų ūkių pajamas labiausiai apsaugojo precedento neturinti valstybinė parama. Be to, vartotojai sumažino išlaidas dėl didelio perspektyvų neapibrėžtumo, įskaitant ir dėl darbo bei pajamų, taip pat dėl plataus paslaugų įmonių uždarymo ar veiklos apribojimo. Dėl to, anot EBPO, 2020 metais taupymo norma daugumoje ekonomiškai išsivysčiusių valstybių pasiekė šio amžiaus piką, o gyventojų depozitai bankuose padidėjo labai solidžiai, pažymi „Financial Times“.

