Kinijos „Ant Group“ bus pertvarkyta į finansų holdingą

Didžiausia Kinijos finansinių technologijų įmonė „Ant Group“, šalies vyriausybės spaudžiama, bus pertvarkyta į finansų kontroliuojančiąją (holdingo) bendrovę.

Kinijos centrinis bankas pirmadienį pranešė, kad „Ant“ vadovai buvo pakviesti į susitikimą su centrinio banko ir trijų kitų agentūrų, kurios reguliuoja bankų sektorių, vertybinių popierių rinką ir vertybinių popierių biržas, atstovais.

Bankas pažymėjo, kad per pastaruosius kelis mėnesius „Ant“, vadovaujama reguliavimo institucijų, parengė „išsamų, realų planą trūkumams pašalinti“.

Žiniasklaida dar sausio mėnesį pranešė, kad Kinijos valdžios institucijos reikalauja, jog „Ant“ pertvarkytų savo verslo struktūrą, konsoliduodama veiklą finansų kontroliuojančiojoje bendrovėje. Tai lemtų griežtesnį bendrovės veiklos reglamentavimą.

„Ant“ valdo labai populiarią mokėjimo paslaugą „Alipay“, kuri turi daugiau nei 1 mlrd. klientų žemyninėje Kinijos dalyje.

„Alipay“ vartotojai gali naudoti išmaniuosius telefonus mokėdami už autobusų bilietus ir taksi, pirkdami internetu maisto produktus ir kitas prekes, mokėdami už komunalinius mokesčius ir kitas paslaugas.

„Alipay“ programa suteikia vartotojams galimybę investuoti į investicinius fondus ir kitus produktus, pavyzdžiui, įsigyti draudimą. Be to, per „Alipay“ bendrovė teikia trumpalaikes paskolas vartotojams ir mažoms įmonėms, kurių dažnai nesiūlo tradiciniai bankai.

Pirmadienį tapo žinoma, kad reguliuotojai nurodė įmonei pašalinti veiksnius, kurie, jų nuomone, prisideda prie nesąžiningos konkurencijos mokėjimų versle, taip pat pagerinti įmonių valdymo praktiką, rašo „Dow Jones“.

Be to, bendrovė turės imtis priemonių, kad sumažintų riziką prarasti investicinių produktų likvidumą ir sumažinti milžiniško investicinio fondo „Yu'e Bao“ turtą.

Pranešama, kad 2020 metų lapkričio mėnesį Kinijos institucijos atšaukė pradinį vieš1 įmonės akcijų platinimą (IPO), kai jos įkūrėjas Jackas Ma, kalbėdamas finansiniame forume Šanchajuje, sukritikavo Kinijos reguliavimo institucijų veiksmus.

Verslo leidinys „The Wall Street Journal“ pranešė, kad šį sprendimą asmeniškai priėmė Kinijos prezidentas Xi Jinpingas.

