OPEC+ susitarė tik dėl nedidelio naftos gavybos padidinimo  

Dado Ruvic („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Saudo Arabijos ir Rusijos vadovaujamame OPEC+ aljanse susivienijusios naftos gavybos šalys ketvirtadienį sutiko nuo kito mėnesio tik labai ribotai padidinti naftos gavybą.

Paskelbus pranešimą, naftos kainos kyla. Penktadienio rytą „Brent“ rūšies naftos barelio kaina buvo pakilusi daugiau kaip 3%, iki 64,7 USD.

Po susitikimo paskelbtame pranešime ministrai atkreipė dėmesį į „padėties rinkoje pagerėjimą, paremtą pasaulinėmis vakcinavimo programomis ir stimulų paketais pagrindinėse ekonomikose“.

Visgi jie taip pat pažymėjo, kad „pastarosiomis savaitėmis pastebėtas nepastovumas reikalauja tolesnio atsargaus ir budraus požiūrio stebint rinkos pokyčius“.

Kazachstano energetikos ministerija pranešė, kad buvo priimtas sprendimas bendrai padidinti OPEC+ šalių gavybą 350.000 barelių per parą gegužės mėnesį, 350.000 barelių per parą birželio mėnesį ir 450.000 barelių per parą liepos mėnesį.

Pagal dabartinį susitarimą OPEC+ grupė, kurią sudaro naftą eksportuojančių šalių organizacija ir jos sąjungininkės, taiko didelius gavybos apribojimus, o tai reiškia, kad 7 mln. barelių naftos, kuriuos kiekvieną dieną būtų galima pristatyti į rinkas, lieka žemėje.

Laipsniškas naftos gavybos didinimas

„OPEC+ sprendimas palaipsniui didinti gavybos apimtis nustebino kai kuriuos prekybininkus“, – teigė OANDA analitikas Edwardas Moya, pridurdamas, jog analitikai tikėjosi, kad naftos gavyba nebus didinama gegužę, tačiau smarkiau didinama birželį.

„Atsižvelgiant į gerėjančias naftos paklausos perspektyvas Europoje, naftos kainoms pavyko išvengti kryčio, atsižvelgiant į staigų gamybos padidėjimą gegužės–liepos mėnesiais“, – pridūrė jis.

Kreipdamasis į žurnalistus po susitikimo, Saudo Arabijos energetikos ministras princas Abdulazizas bin Salmanas pabrėžė, kad sprendimas vis tiek gali būti „pakoreguotas“ per mėnesinius aljanso susitikimus.

Prieš susitikimą princas Abdulazizas bin Salmanas teigė, jog „realybė išlieka tokia, kad pasaulio vaizdas toli gražu nėra tolygus, o atsigavimas toli gražu nėra baigtas“.

„Ir kol atsigavimo įrodymai nebus nepaneigiami, turėtume išlaikyti šią atsargią poziciją“, – pridūrė jis.

Princas gyrė OPEC+ aljanso valstybes už tai, kad jos vykdo dabartinius įsipareigojimus dėl gavybos apribojimų.

Naftos gavybos apribojimais siekiama išvengti ribotų sandėliavimo pajėgumų išnaudojimo ir palaikyti kainas.

Rusijos optimizmas

Nors Saudo Arabijos pareigūnai paragino neskubėti atsukti čiaupus, jų kolegos iš Rusijos išreiškė optimizmą tiek prieš susitikimą, tiek po jo.

„Šiandien yra daug pozityvesnių rinkų, įskaitant atsargų lygį, kuris labai sumažėjo didėjant paklausai“, – po susitikimo per televiziją „Rossija 24“ teigė Rusijos vicepremjeras Aleksandras Novakas.

„Vakcinacija jau duoda teigiamų rezultatų, todėl paklausa atsigauna“, – pridūrė jis.

Nors pripažindamas, kad neapibrėžtumas išlieka, A. Novakas teigė: „Mes optimistiškai vertiname ateitį“.

Pasak jo, ketvirtadienio susitikimo tonas buvo pozityvesnis nei metų pradžioje vykusių susitikimų.

Šiauriniam pusrutuliui artėjant link vasaros, A. Novakas tikisi, kad paklausa didės didėjant kelių ir oro eismui.

„Manome, kad situacija rinkoje normalizuosis ir kad pamatysime teigiamus rodiklius“, – pridūrė jis.

Šio mėnesio pradžioje Tarptautinė energetikos agentūra (TEA) pablogino naftos rinkos perspektyvas ir pareiškė mananti, kad pasaulinė paklausa negrįš į iki pandemijos buvusį lygį dar dvejus metus.

