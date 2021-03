„Microsoft“ siekia įsigyti platformą „Discord“

Damien Meyer (AFP / „Scanpix“) nuotr.

„Microsoft“ siekia įsigyti vaizdo žaidimų bendruomenės pokalbių platformą „Discord“ už daugiau kaip 10 mlrd. USD, atskleidžia su procesu susiję „Bloomberg“ šaltiniai.

Tiesa, anot jų, pati platforma labiau linkusi būtų įgyvendinti pirminį viešą akcijų siūlymą, tačiau platformos akcininkai dalyvauja pokalbiuose su „Microsoft“.

Analitikų teigimu, „Discord“ įsigijimas turi prasmės „Microsoft“, kontroliuojančiai „Xbox“, kas atvertų vaizdo žaidimų verslui naujų galimybių.

„Discord“, turinti per 100 mln. aktyvių mėnesinių vartotojų, itin išpopuliarėjo per pandemiją. Be to, plečiasi temų ir bendruomenių, naudojančių „Discord“ platformą, ratas.

„Microsoft“ pastaraisiais metais siekia įgyti priėjimą prie plačių socialinių tinklų vartotojų bendruomenių – bandyta įsigyti „TikTok“, taip pat kalbėtasi dėl „Pinterest“ įsigijimo.

Anot šaltinių, dėl įsigijimo anksčiau būta pokalbių ir su „Amazon“.

Per vėliausią privačių investuotojų lėšų pritraukimo etapą pernai „Discord“ buvo įvertinta 7 mlrd. USD.