Šiaulių banko pelnas mažėjo 16,5%

Per praėjusius metus Šiaulių banko grupė uždirbo 43 mln. Eur grynojo pelno.

Listinguojamas bankas penktadienio rytą paskelbė 12 mėnesių rezultatus.

Per praėjusius metus grynasis pelnas mažėjo 16,5%, iki 43 mln. Eur. Ketvirtojo ketvirčio rezultatas, palyginti su laikotarpiu prieš metus, mažėjo beveik 20%.

Kapitalo grąža už praėjusius metus siekė 12,7%, kai 2019 m. – 17,6%.

Per praėjusius metus bankas sugebėjo didinti paskolų portfelį, prie kurio itin prisidėjo būsto kreditavimas – būsto paskolų portfelis išaugo beveik 3 kartus ir pasiekė 297 mln. Eur.

Savo ruožtu verslo finansavimas traukėsi. 2020 m. pasirašyta daugiau nei 700 mln. Eur vertės naujų kreditavimo sutarčių, t. y. 22%

mažiau nei per 2019 metus.

„Dėl valstybės paramos ir neapibrėžtumo, verslo finansavimo paklausa toliau mažėjo — paskutinį metų ketvirtį verslo finansavimo portfelis sumažėjo 2%, o nuo metų pradžios portfelis susitraukė 9%, iki 1,06 mlrd. Eur“, – nurodo bankas.

Vartojimo finansavimo portfelis per ketvirtąjį ketvirtį mažėjo per 2%, iki 160 mln. Eur, per metus portfelis išliko nepakitęs.

ECB prižiūrėtiniu tapęs lietuviškas bankas per turto kokybės peržiūros procesą sulaukė pastebėjimų, dėl kurių padidino blogų paskolų dalį portfelyje iki 6,9%.

„Per ketvirtą ketvirtį suėjo atidėjimo terminas 161 mln. Eur dėl COVID-19 atidėtoms verslo paskoloms. Gruodžio 31 d. duomenimis, iš jų apie 8% kreipėsi dėl papildomo pertvarkymo. Atidėjimo terminas 41 mln. Eur dėl COVID-19 atidėtoms verslo paskoloms dar nėra suėjęs 2020 metų pabaigai. Per 2021 m. pirmuosius ketvirčius nesitikima reikšmingo COVID-19 paveiktų paskolų padidėjimo, tačiau dėl pandemijos rinkoje vis dar vyrauja neapibrėžtumas, tad sunku tiksliai prognozuoti ateities tendenciją“, – teigia bankas.