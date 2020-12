Įmonių obligacijų platinimo apimtis JAV 2021 m. gali smarkiai sumažėti

Mike Segar („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Įmonių obligacijų platinimo bumas Jungtinėse Valstijose, kurį paskatino, be kita ko, FED veiksmai, greičiausiai artėja prie pabaigos, rašo JAV verslo dienraštis „The Wall Street Journal“.

Bankininkai ir investuotojai rengiasi staigiam šių obligacijų platinimo apimčių sumažėjimui.

Bankas „Barclays“ prognozuoja, jog investicinio lygio reitingus turinčios bendrovės 2021 m. parduos naujų obligacijų už 1,1 trln. USD ir ši suma bus 32% mažesnė už šiųmetinę.

Tuo tarpu „Bank of America“ analitikai skaičiuoja, jog naujų obligacijų platinimo grynoji apimtis kitąmet sudarys 63 mlrd. USD ir bus mažiausia nuo 2002 metų, kuomet bankas pradėjo skaičiuoti šį rodiklį.

Grynasis skolinimosi rodiklis jau mažėja. „Dealogic“ duomenimis, lapkritį jis sudarė 65 mlrd. USD, nors metais anksčiau siekė 79 mlrd. USD, o šių metų rugsėjį – 113 mlrd. USD.

FED sumažino bazinę palūkanų normą iki beveik nulio ir pažadėjo ilgą laiką išlaikyti ją šiame lygyje. Be to, JAV centrinis bankas pagal turto pirkimo programą pirmą kartą pradėjo pirkti įmonių obligacijas. Dėl to JAV vyriausybės dešimties metų trukmės obligacijų pajamingumas smuko žemiau 1% ribos, žemiau kurios jis laikosi jau ne vieną mėnesį.

Tačiau naujų obligacijų platinimo apimtis gali vėl pradėti didėti arba sumažėti mažiau negu šiuo metu prognozuojama, jeigu optimizmas dėl pradedamo masinio gyventojų vakcinavimo pakurstys aktyvumą susijungimų ir perėmimų (M&A) rinkoje, mano banko „JPMorgan Chase“ analitikai.

„Yra požymių, jog mes matome šviesą tunelio gale, ir tikrumo, jog dabar galime imtis M&A“, – rašoma banko parengtoje apžvalgoje.

