Plintant koronavirusui, „Goldman Sachs“ pablogino JAV ir Europos ūkio plėtros prognozes

Brendano McDermido („Scanpix“/„Reuters“) nuotr.

Besitęsiantis COVID-19 plitimas, kuris pastaruoju metu gerokai paspartėjo, vidutinės trukmės laikotarpiu padarys neigiamą poveikį didžiausiems pasaulio ūkiams, įspėja JAV bankas „Goldman Sachs“.

Banko ekonomistai gerokai pablogino Jungtinių Valstijų ir Europos ūkio plėtros prognozes. Be kita ko, jie numato, kad JAV bendrojo vidaus produkto (BVP) prieaugis 2021 m. pirmąjį ketvirtį sudarys 3,5%, o ne anksčiau numatytus 7%. Be to, bankas dabar prognozuoja, kad Europos BVP 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį sumažės 8,7%, nors anksčiau pranašavo 9,1% augimą.

„Kuo niūresnės bus žinios apie koronavirusą, tuo didesnė bus rizika, galinti slopinti ūkio plėtrą“, – pažymi banko ekspertai.

Europos ūkio plėtros trumpuoju laikotarpiu prognozė buvo pabloginta visų pirma dėl naujų apribojimų, kuriais siekiama pažaboti koronaviruso plitimą. O JAV ūkio raidos prognozė buvo peržiūrėta dėl galimos naujų karantino priemonių rizikos.

Tiesa, „Goldman Sachs“ skelbiamos ilgalaikės ekonominės prognozės atrodo kur kas optimistiškesnės, palyginti su kitų bankų projekcijomis.

„Goldman Sachs“ ekspertai mano, kad dabartinį ekonomikos silpnumą pakeis kur kas aktyvesnis augimas, kai Europoje bus atšauktas karantinas ir atsiras vakcina.

Jų skaičiavimais, pasaulio ūkio prieaugis 2021 m. sudarys 6%. Šis rodiklis viršija dabartinę vidutinę 5,2% augimo prognozę.

Banko ekspertai visų pirma tikisi, kad JAV maisto ir vaistų administracija (FDA) iki sausio mėnesio patvirtins bent vieną vakciną nuo koronaviruso ir po to prasidės masinis gyventojų skiepijimas, kuris turėtų paskatinti ūkio augimo paspartėjimą.

„Mūsų prognozė yra visų pirma pagrįsta svarbia prielaida, jog nuo koronavirusinės infekcijos itin nukentėjusių šalių valdžia ir toliau imsis pagrįstų priemonių, kad padėtų privačiajam sektoriui atkurti dėl pandemijos prarastas pajamas, ir todėl skirstys subsidijas, mokės padidintas bedarbio pašalpas bei imsis kitų pajamų perskirstymo priemonių“, – pažymima banko analitikų parengtoje apžvalgoje.

