Investuotojai reaguoja į J. Bideno pergalę: smunka USD, kyla Azijos akcijų rinka

Investuotojams tikintis nuosaikesnės Baltųjų rūmų politikos, kuri paskatins pasaulio prekybą, pirmadienį smuktelėjo JAV dolerio kursas, o Japonijos akcijos – pakilo į tris dešimtmečius neregėtas aukštumas.

Pirmadienio rytą JAV dolerio kursas smuko į žemiausią lygį per paskutiniąsias 10 savaičių. „Reuters“ rašo, kad USD atžvilgiu Kinijos juanis pakilo į 28 mėn. aukštumą, Australijos doleris – pakilo aukščiausiai per 7 savaites, Anglijos svaras – aukščiausiai per 2 mėn. Euras taip pat pasiekė dviejų mėn. aukščiausią lygį – iki 1,1895 USD.

Taip rinkos reaguoja į žinią, kad demokratas Joe Bidenas užsitikrino daugumą JAV prezidento rinkikų kolegijoje, o respublikonai, greičiausiai, išlaikys Senato kontrolę, nors galutinė struktūra dar neaiški.

„Rinkos požiūriu rezultatas būtų idealus“, teigia Michaelas McCarthy, „CMC Markets“ vyriausiasis strategas Sidnėjuje.

„Kai nė viena šalis nekontroliuoja kongreso – nei prekybos karai, nei nauji mokesčiai nepasieks darbotvarkės“, — pridūrė jis.

Japonijos akcijos pirmadienį, po žinios apie rinkimų JAV rezultatus, šovė į beveik 30 metų aukštumas.

Pagrindinis Japonijos akcijų indeksas „Nikkei 225“ pakilo 2,5% ir pasiekė tokį lygį, kurio nebuvo nuo 1991 m.

Azijos akcijų rinkose taip pat buvo teigiamų rezultatų Australijoje, Kinijoje ir Honkonge.

Investuotojai tokiu būdu demonstruoja viltį, kad JAV naujoji administracija plės fiskalines paskatas Jungtinėse Valstijose ir didins pastangas suvaldyti koronavirusą.

Kinijos investuotojai J. Bideno laimėjimą taip pat vertina teigiamai, tikėdamiesi teigiamų poslinkių prekybos santykiuose ir technologijų politikoje.

„Politinis netikrumas iš esmės baigėsi, kai baigėsi rinkimai“, — mano Larry Hu, „Macquarie“ banko Kinijos ekonomikos vadovas.