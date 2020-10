Šiaulių banko 9 mėnesių pelnas mažėjo 15,6%

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Per devynis šių metų mėnesius Šiaulių bankas uždirbo 34,2 mln. Eur grynojo pelno, arba 15,6% mažiau nei prieš metus. Trečiojo ketvirčio rezultatas, palyginti su laikotarpiu prieš metus augo 4,6%.

Šiaulių bankas penktadienio rytą pristatė 9 mėnesių rezultatus.

Šiaulių bankas didino grynąsias palūkanų pajamas.

Bankas nurodo, kad per praėjusį ketvirtį didino namų ūkių kreditavimą. Būsto ir vartojimo finansavimo portfelis per ketvirtį augo 6%, iki 431 mln. Eur. Vien būsto paskolų portfelis per ketvirtį augo 8%, iki 267 mln. Eur.

„Nepaisant to, kad ekonominės raidos neapibrėžtumas stabdė įmonių investicinius ir plėtros projektus, per 9 šių metų mėnesius bankas buvo aktyvus finansavimo rinkoje bei pasirašė daugiau nei 200 mln. Eur vertės naujų kreditavimo sutarčių, o ketvirčio pabaigoje portfelis siekė 1,08 mlrd. Eur (2% mažiau nei antro ketvirčio pabaigoje). Bendras banko grupės paskolų ir išperkamosios nuomos portfelis per trečiąjį ketvirtį mažėjo 1% ir sudarė 1,74 mlrd. Eur“, – pranešime nurodė bankas.

Metų pradžioje didesnius, nei didieji bankai, atidėjinius formavęs Šiaulių bankas, trečiąjį ketvirtį jau atidėjo mažiau.

„Dėl šių metų neigiamų šalies ekonomikos raidos perspektyvų, papildomai suformuota 0,8 mln. Eur atidėjinių galimiems vertės sumažėjimo nuostoliams. Trijų ketvirčių atidėjiniai siekia 9,1 mln. Eur, kai praėjusių metų devynių mėnesių atidėjiniai sudarė 4,9 mln. Eur. Šių metų rugsėjo pabaigoje rizikos kaštų rodiklis (CoR) siekia 0,7% (atitinkamai 2019 rugsėjo pabaigoje sudarė 0,4%)“, – pranešime nurodė bankas.

Pajamas sparčiau už išlaidas didinęs Šiaulių bankas gerino ir efektyvumo rodiklį – per metus sąnaudų ir pajamų santykis pagerėjo nuo 39,9% iki 38,8%.

Šiaulių banko kapitalo grąža rugsėjo pabaigoje siekė 13,9%, kai pernai rugsėjo pabaigoje – 19,1%.

Metų pradžioje Šiaulių bankas dėl pandemijos rizikų buvo pakoregavęs planą, pagal kurį šiais metais tikėjosi kapitalo grąžą tesieksiant 8%.

„Atsižvelgiant į nuosaikesnį COVID-19 pandemijos poveikį verslo aplinkai, Lietuvos makroekonominių rodiklių dinamiką, Šiaulių bankas rugsėjo mėnesį atnaujino 2020 m. veiklos finansines prognozes. Pagal atnaujintas prognozes, Banko grupės rizikos kaštų rodiklis (CoR) neviršys 0,8%, o metinis nuosavo kapitalo grąžos rodiklis (ROE) sieks apie 12%. Išlaidų ir pajamų santykio (C/I), neveiksnių pozicijų rodiklį (NPE), rizikos valdymo, rinkos dalies ir klientų pasitenkinimo tikslai išlieka nepakitę“, – nurodoma banko paskelbtoje ataskaitoje.