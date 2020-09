„Ignitis grupė“ taikiai susitarė su „Ignitis gamybos“ smulkiuoju akcininku V. Martikoniu

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Valstybės valdoma energetikos grupė „Ignitis grupė“ sudarė taikos susitarimą su antrinės įmonės „Ignitis gamyba“ smulkiuoju akcininku Vidmantu Martikoniu, kuris teismo prašė nustatyti teisingą išperkamų „Ignitis gamybos“ akcijų kainą.

Rugsėjo 22 dieną pasirašyta taikos sutartimi V. Martikonis atsisakė visų ieškinio reikalavimų ir įsipareigojo pateikti teismui pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Ignitis grupė“.

Jos teigimu, rugsėjo 23 dieną teismas priėmė V. Martikonio pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo ir bylą dėl teisingos „Ignitis gamyba“ akcijų kainos nutraukė. Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisės po 7 kalendorinių dienų.

V. Martikonis BNS patvirtino, kad sudarė taikos susitarimą su „Ignitis grupe“ ir atsiėmė ieškinį iš teismo.

„Atsiėmiau ieškinį, nes nenoriu dar gerus penkerius metus bylinėtis dėl išperkamų akcijų kainos. Be to, nors „Ignitis gamybos“ akcijų išpirkimo kaina, mano nuomone, yra per maža ir neatitinka tikros įmonės vertės, „Ignitis grupės“ paskelbtos IPO kainos ribos taip pat nėra užaukštintos ir iš esmės mane tenkina“, – BNS sakė V. Martikonis.

„Ignitis grupės“ teigimu, V. Martikoniui įvykdžius taikos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, bendrovė jam leis pasinaudoti pirmumo teise įsigyjant grupės akcijų pirminio viešojo siūlo (IPO) metu. Kovo viduryje pasiektas „Ignitis grupės“ ir Investuotojų asociacijos susitarimas numato, kad ESO ir „Ignitis gamybos“ smulkieji akcininkai turės pirmumo teisę per IPO įsigyti „Ignitis grupės“ akcijų už sumą, lygią jų valdytą akcijų skaičių padauginus iš išpirkimo kainos ir pridėjus už 2019 metus išmokėtus dividendus.

Interviu VŽ V. Martikonis sakė ketinantis dalyvauti „Ignitis grupės“ IPO, atidėdamas nepasitenkinimą dėl to, kaip grupė pasielgė su smulkiaisiais investuotojais, kai vyko ESO ir „Ignitis gamybos“ akcijų išpirkimas.

„Ignitis grupė“ praėjusių metų pabaigoje, pradėjusi pasirengimą IPO, paskelbė išpirksianti antrinių įmonių „Ignitis gamyba“ ir „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) akcijas. „Ignitis gamybos“ akcijų išpirkimas baigtas rugpjūčio viduryje, tuo metu ESO akcijų išpirkimą sustabdė teismas, gavęs šios įmonės smulkaus akcininko Vytauto Petro Vaitaičio prašymą nustatyti teisingą išperkamų akcijų kainą.

„Ignitis grupė“ pirmadienį pradėjo IPO, kurio metu investuotojams siūloma įsigyti iki 27,8% akcinio kapitalo. IPO kainos ribos yra nuo 22,5 iki 28 Eur už akciją, bendra parduodamų akcijų vertė – nuo 470,3 mln. iki 585,2 mln. Eur, o „Ignitis grupės“ rinkos kapitalizacija – nuo 1,692 mlrd. iki 2,105 mlrd. Eur.

IPO galutinė siūlymo kaina paaiškės po to, kai spalio 1 dieną bus baigtas paklausos formavimas. Tikimasi, kad siūlomų vertybinių popierių įtraukimas į „Nasdaq“ Vilniaus ir Londono vertybinių popierių biržas įvyks spalio 7 dieną.

