Prastinama naftos paklausos prognozė

Tarptautinė energetikos asociacija (International Energy Agency, IEA) šiems metams sumažino pasaulinės naftos paklausos prognozę ir įspėjo dėl miglotų atsigavimo perspektyvų.

Anot IEA, šiais metais pasaulinė naftos paklausa sieks 91,7 mln. barelių per dieną, arba 8,4 mln. barelių per dieną mažiau nei prieš metus. Dar ankstesnį mėnesį IEA prognozavo, kad šiemet paklausa trauksis 8,1 mln. barelių per dieną.

Paryžiuje įsikūrusi organizacija įspėja, kad dėl augančio COVID–19 atvejų skaičiaus naftos rinkos atsigavimo kelias toliau bus „klaidus“, esą lengvoji ir staigioji atsigavimo dalis – jau už nugaros.

„Manome, kad naftos paklausos atsigavimas reikšmingai sulėtės antrąjį šių metų pusmetį, – naujausioje ataskaitoje teigia IEA. – Visiškas ekonomikos atsigavimas po sulėtėjimo užtruks mėnesių mėnesius, o kai kurie sektoriai, tokie kaip aviacija, tikėtina, nesugrįš į priešpandeminį lygį net ir kitais metais.“

IEA pažymi, kad iš dalies naftos paklausos prognozės sumažinimą lemia ir nuotolinio darbo tendencijos, turinčios „reikšmingą poveikį“ transporto degalų poreikiui.

Pastarosiomis dienomis naftos kainos svyruoja procento ribose. Antradienį apie pietus „Brent“ rūšies naftos barelio kaina lapkričio sandoriuose siekia 39,9 USD.

[infogram id="cb317be0-1f52-40f7-a5ba-4dcda4aaf2e3" prefix="Vx8" format="interactive" title="Brent 202009"]