„Berkshire Hathaway“ investuos į „Snowflake“

Warreno Buffetto vadovaujama investicijų kompanija „Berkshire Hathaway“ investuos per 570 mln. USD į duomenų saugojimo ir debesų kompiuterijos kompaniją „Snowflake“, vykdysiančią IPO.

„Snowflake“ atskleidė, kad po 250 mln. USD per IPO į kompanijos akcijas investuos „Berkshire Hathaway“ ir JAV debesų kompiuterijos kompanija „Salesforce“.

Naujieji investuotojai akcijas įsigys už būsimo „Snowflake“ IPO kainą.

Be to, „Berkshire Hathaway“ dar įsigys per 4 mln. akcijų iš esamų „Snowflake“ akcininkų. Atsižvelgiant į tai, kad būsimo IPO kainos rėžio vidurinė reikšmė siekia 80 USD, „Berkshire Hathaway“ investicija galėtų siekti iš viso apie 570 mln. USD.

Pagal kainos rėžio vidurinę reikšmę „Snowflake“ kapitalizacija galėtų siekti 22,3 mlrd. USD, skaičiuoja CNBC. Per IPO kompanija sieks pritraukti iki 3,24 mlrd. USD.

Retas „Berkshire Hathaway“ žingsnis į technologijų sritį laikomas patikimumo ženklu, galinčiu suteikti pasitikėjimo kitiems potencialiems investuotojams į „Snowflake“.

Tarp kitų „Berkshire Hathaway“ investicijų technologijų sektoriuje – „Apple“ akcijos, po jų ralio tapusios didžiausia portfelio pozicija. Anksčiau „Berkshire Hathaway“ technologijų sektoriuje buvo pasirinkę IBM, tačiau šioji investicija buvusi nesėkminga.

„Snowflake“ debiuto biržoje laukiama dar šiais metais.

Pirmą šių metų pusmetį „Snowflake“ pajamos siekė 242 mln. USD, kai prieš metų pirmą pusmetį – 104 mln. USD.