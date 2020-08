„Ignitis grupė“ gražinasi, kad per IPO rimčiau atrodytų prieš investuotojus

„Ignitis grupė“ uždaro prekybos sesiją Nasdaq biržoje Niujorke. Įmonės nuotr.

Viešam akcijų siūlymui besiruošianti valstybės energetikos milžinė „Ignitis grupė“ keičia nominalią akcijos vertę iš 0,29 Eur į 22,33 Eur ir akcijų skaičių.

Bendrovė per „Nasdaq Vilniaus“ biržą pranešė, kad „Ignitis grupės“ akcijų skaičius keičiamas iš 4.179.849.289 į 54.283.757.

„Dėl šio pakeitimo bendrovės įstatinio kapitalo dydis nesikeičia. Akcijų nominali vertė ir skaičius bus laikomi pakeistais nuo naujos bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo Juridinių asmenų registre“, – teigiama pranešime.

„Ignitis grupė“ apie pokyčius viešai pranešė, nes yra išleidusi viešai kotiruojamą obligacijų emisiją.

Pati bendrovė plačiau nepaaiškino tokių pokyčių motyvų, tačiau Domas Klimavičius, Šiaulių banko finansų makleris, VŽ sako, kad tokiu būdu įmonė prieš viešą akcijų siūlymą (angl. initial public offering, IPO) siekia nusikratyti vadinamojo penny stock statuso nuo savo akcijų.

„Didesnė nominali akcijų vertė tiesiog rimčiau atrodo. Be to, akcijų platinimo per IPO kaina bus ne 0,29 Eur plius premija, o 22,33 Eur plius premija“, – sako D. Klimavičius.

VŽ rašė, kad bendrovės „Ignitis grupė“ pajamos pirmąjį šių metų pusmetį didėjo 5,9% iki 590,9 mln. Eur, koreguotas grynasis pelnas išaugo 3,6% iki 54,6 mln. Eur.

„Ignitis grupė“ šiuo metu ruošiasi vykdyti IPO, kuris gali tapti didžiausiu kada nors vykusiu IPO Baltijos kapitalo rinkos istorijoje, o pati įmonė, specialistų vertinimu, įvertinta apie 2 mlrd. Eur.