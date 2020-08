Investuotojai nebebijo antros pandemijos bangos

Angela Weiss (AFP / „Scanpix“) nuotr.

Akcijų kainos pasaulio biržose kyla toliau, investuotojams nuvijus į šoną nerimą dėl antrosios pandemijos bangos, JAV ir Kinijos įtampas, JAV politikų nesutarimus dėl papildomos ekonomikos skatinimo.

Per pastarąją savaitę Europos akcijų indeksas STOXX 600 jau pakilo apie 2%. Vokietijos DAX – 2,5%. Europietiškos akcijos laikosi 3 savaičių aukštumose. JAV akcijų indeksas S&P 500 per savaitę pakilęs apie 1,5% ir yra netoli visų laikų rekordo. In ...